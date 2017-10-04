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Свыше 8 млн тонн зерна заготовили в Беларуси в 2017 году

04 октября 2017 14:03
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Новости Беларуси. Урожай-2017 оказался в Беларуси на порядок выше, чем в 2016 году. В стране полностью завершили уборку зернобобовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остались необмолоченными последние гектары проса и гречихи.

Несмотря на погодные условия, увеличение каравая на 10% удалось достичь благодаря грамотному подходу агрономов. В целом урожайность на каждом гектаре поля повысилась на 2 центнера. Всего же зерна заготовлено свыше 8 миллионов тонн.

Свыше 8 млн тонн зерна заготовили в Беларуси в 2017 году-1

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Это позволит обеспечить полностью заготовку продовольственных запасов Республики Беларусь, засыпать семенной фонд, обеспечить общественное животноводство необходимым количеством зерна. И еще останется примерно миллион тонн зерна у нас в запасе – для того, чтобы мы могли приготовить с него крупу, муку и продать продукцию высокой добавленной стоимости.

Сейчас в стране завершается уборка картофеля, кукурузы и сахарной свеклы. Эти работы планируется полностью завершить до 1 ноября.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания # Леонид Заяц

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