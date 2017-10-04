Свыше 8 млн тонн зерна заготовили в Беларуси в 2017 году
Новости Беларуси. Урожай-2017 оказался в Беларуси на порядок выше, чем в 2016 году. В стране полностью завершили уборку зернобобовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Остались необмолоченными последние гектары проса и гречихи.
Несмотря на погодные условия, увеличение каравая на 10% удалось достичь благодаря грамотному подходу агрономов. В целом урожайность на каждом гектаре поля повысилась на 2 центнера. Всего же зерна заготовлено свыше 8 миллионов тонн.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Это позволит обеспечить полностью заготовку продовольственных запасов Республики Беларусь, засыпать семенной фонд, обеспечить общественное животноводство необходимым количеством зерна. И еще останется примерно миллион тонн зерна у нас в запасе – для того, чтобы мы могли приготовить с него крупу, муку и продать продукцию высокой добавленной стоимости.
Сейчас в стране завершается уборка картофеля, кукурузы и сахарной свеклы. Эти работы планируется полностью завершить до 1 ноября.