Свыше 8 млн тонн зерна заготовили в Беларуси в 2017 году

Новости Беларуси. Урожай-2017 оказался в Беларуси на порядок выше, чем в 2016 году. В стране полностью завершили уборку зернобобовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остались необмолоченными последние гектары проса и гречихи.

Несмотря на погодные условия, увеличение каравая на 10% удалось достичь благодаря грамотному подходу агрономов. В целом урожайность на каждом гектаре поля повысилась на 2 центнера. Всего же зерна заготовлено свыше 8 миллионов тонн.