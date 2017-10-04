Все дороги ведут в Минск: в столице стартовала выставка «Транспорт и логистика-2017»

Новости Беларуси. Реконструкцию крупных магистралей Минск – Гродно и Минск – Микашевичи завершат к 2019 году. К этому времени построят и вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту. Впрочем, сотрудничество в воздухе с некоторыми компаниями назреет куда раньше. Об этом и не только говорят на неделе транспорта и логистики, которая 3 октября стартовала в столице.
Вот так под звуки виолончели столица встречает XI форум «Транспорт и логистика-2017». Для Беларуси работа этой отрасли – приоритет, ведь на нее приходится половина экспорта услуг. И Минск всегда готов к тесному сотрудничеству – особенно когда это взаимовыгодно.
Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы сегодня запустили электрический транспорт до Вильнюса. Мы стоим инфраструктурный проект дороги М6, которая подходит к границе Евросоюза, мы реализуем вместе проект водного транспорта Е40 Польша – Беларусь – Украина.
Доставка грузов – золотая жила, тем более на рынке ЕАЭС, тем более по воздуху. И здесь есть поле для экономических маневров. К примеру, российская компания «Шереметьево-Карго» 25 лет на рынке авиаперевозок – за это время наработала и клиентуру, и авторитет – сотни партнеров по всему миру. Есть интерес к совместной работе и с Беларусью.
Юрий Мамкович, начальник службы информатики АО «Шереметьево-Карго»:
Наша задача – помочь авиакомпании «Белавиа» наладить на основании нашего опыта взаимодействие с белорусской таможней, чтобы получать предварительную информацию на этапе прилета воздушного судна до его посадки и получения на выгрузку воздушного судна.
Доставить котенка, автомобиль, промышленный станок, даже домашний скот – быстро и по воздуху. Не фантастика, а реальные запросы современного рынка – «Шереметьево-Карго» приспособилась – мощность основного терминала почти полтора миллиона тонн груза в год – это 52 тысячи БелАЗов.
При этом даже маленькая коробочка не затеряется. Любое перемещение груза фиксирует компьютер.
Это удобно и дает компаниям зеленый свет на сотрудничество – схема надежная.
Игорь Парамонов, директор по инновационному управлению АО «Шереметьево-Карго»:
У нас внедрено очень много методов достоверного отслеживания всего процесса движения груза на нашей ответственности. Вся наша техника имеет видеорегистратор, на который пишется. Мы можем видеть, что находится внутри грузового отсека и как выходит груз из люка.
Минстранспорта Беларуси, «Белавия» и грузовой терминал Минска уже ведут переговоры с «Шереметьево-Карго» о совместной работе. Кстати, компания готова брать на себя и таможенные заботы с оформлением. Выгодно всем, и хороший пример кооперации стран-партнеров в рамках ЕАЭС.