Все дороги ведут в Минск: в столице стартовала выставка «Транспорт и логистика-2017»

Новости Беларуси. Реконструкцию крупных магистралей Минск – Гродно и Минск – Микашевичи завершат к 2019 году. К этому времени построят и вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту. Впрочем, сотрудничество в воздухе с некоторыми компаниями назреет куда раньше. Об этом и не только говорят на неделе транспорта и логистики, которая 3 октября стартовала в столице. Вот так под звуки виолончели столица встречает XI форум «Транспорт и логистика-2017». Для Беларуси работа этой отрасли – приоритет, ведь на нее приходится половина экспорта услуг. И Минск всегда готов к тесному сотрудничеству – особенно когда это взаимовыгодно.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы сегодня запустили электрический транспорт до Вильнюса. Мы стоим инфраструктурный проект дороги М6, которая подходит к границе Евросоюза, мы реализуем вместе проект водного транспорта Е40 Польша – Беларусь – Украина. Доставка грузов – золотая жила, тем более на рынке ЕАЭС, тем более по воздуху. И здесь есть поле для экономических маневров. К примеру, российская компания «Шереметьево-Карго» 25 лет на рынке авиаперевозок – за это время наработала и клиентуру, и авторитет – сотни партнеров по всему миру. Есть интерес к совместной работе и с Беларусью.