Новости Беларуси. Могилевская и Орловская области заинтересованы в углублении промышленной кооперации. В Беларуси с рабочим визитом находится делегация этого российского региона. Гости уже побывали на предприятиях и встретились с руководством Могилевской области.

Нашим зарубежным партнерам интересен опыт Беларуси в развитии промышленного и сельскохозяйственного производства, социальной сферы и работы ЖКХ. В Могилеве руководители областей подписали протокол намерений об углублении экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:

Потенциал у нас очень высокий. Потому что продукция Беларуси пользуется огромным спросом на территории Российской федерации, и в частности в Орловской области. Качество очень высокое. Мы должны выработать необходимые точки соприкосновения, точки роста, найти эти точки роста и договорится о создании совместных предприятий.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:

Мы же на своем уровне договорились создать рабочие группы, совместные группы из представителей и специалистов из Орловщины и нашей с облисполкома, наших предприятий. Для того, чтобы выработать наиболее приемлемые точки взаимодействия, уже существующие развивать и новые.

Первые часы нахождения в Минске делегация Орловской области Российской Федерации начала с участия в памятном церемониале. Венки и цветы были возложены к подножью монумента и к вечному огню на площади Победы.