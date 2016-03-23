Как и какой вклад привносит Белорусская потребкооперация в экономику страны

Новости Беларуси. Сеть предприятий торговли, общественного питания, переработка и производство. Белорусская потребкооперация привносит весомый вклад в экономику. Акцент на заботе о жителях села. Речь об автолавках. В Брестской области в 2016 году станет больше магазинов на колесах. Качественная продукция потребкооперации станет доступнее еще большему числу жителей.

Тамара Воробей, председатель правления Ивацевичского РАЙПО:

Мы делаем чипсы, пряники, печенье, воду минеральную льем, безалкогольные напитки, питьевую воду.

А помимо этого колбасу, морепродукты, хлеб и десятки других товаров. И все это под знаком качества. Линейка продукции белорусской потребкооперации сегодня готова угодить вкусу гурмана. Но на одних продуктах питания здесь решили не останавливаться – делают товары первой необходимости.

Тамара Воробей, председатель правления Ивацевичского РАЙПО:

Есть у нас такие хорошие цеха, которых нет ни в одном другом районе республики. Вот как цех по изготовлению изделий из полиэтилена. Причем мы открыли этот цех на базе бывшего невостребованного уже пустующего здания пекарни в деревне Бытэнь. Мы там создали новые рабочие места, новое производство.

Широкий ассортимент продукции и развитая сеть магазинов – 1800 в одной только Брестской области. В числе приоритетов – забота о своих покупателях. Потому довезти продукцию стараются даже в самые отдаленные населенные пункты.

Продукция белорусского холдинга пользуется популярностью и за рубежом.

Леонид Янкович, председатель правления Брестского областного союза потребительских обществ:

Продукция, которую мы поставляем на экспорт, это в основном мясопродукты, то есть продукция животноводства, дикорастущие продукты, фрукты, овощи. Приоритеты в основном Российская Федерация, поставляли в страны Прибалтики и немного были отгрузки в Европу.

И на один из актуальных вопросов – количества свежих куличей к грядущему празднику – в потребкооперации отвечают смело: к Пасхе готовы.

Лариса Козлова, заместитель председателя правления Брестского областного союза потребительских обществ:

В изготовлении куличей мы придерживаемся традиционных технологий. Тесто мы делаем точно таким, максимально приближенным к тем домашним рецептам, к которым привыкло население.

У белорусского покупателя продукция потребкооперации давно ассоциируется со словом «качество». Это тот самый случай, когда действия убеждают лучше, чем слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.