Новости экономики за 23.03.2016

Новости Беларуси. Взаимодополняемость экономик Беларуси и Грузии – сегодня на деле. В Минске встретились представители бизнеса двух стран. Как известно, накануне на встрече Президент Александр Лукашенко и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили договорились об увеличении товарооборота между государствами в четыре раза. Речь идет о двух сотнях миллионов долларов в год. Чем наполним эти цифры, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ГРУЗИНСКИЙ ВЕКТОР

От поставки продуктов питания до IT-разработок. Грузинские компании представляют свои проекты белорусским партнерам. 23 марта в Минске прошел бизнес-форум, участие в котором приняли более 50 предприятий. Основа торговых взаимоотношений двух стран – это нефтепродукты, машиностроение, мебель, продукты питания и напитки. Для Беларуси сальдо складывается положительное, экспорт с начала года вырос практически на треть.

Иосиф Горгиладзе, бизнесмен (Грузия):

Цель вот этого приезда – конкретно инвестировать. Я уже изучал этот рынок, уже, в принципе, мой второй приезд говорит о том, что нам это очень интересно, мы думаем, что у нас это получится.

В АСЕАН ЧЕРЕЗ ВЬЕТНАМ

Белорусские самосвалы и автобусы будут выпускать во Вьетнаме. Министры промышленности двух стран 23 марта подписали соглашение в Минске. Два совместных предприятия появятся на базе уже существующих заводов, где и будут из белорусских машинокомплектов собирать готовую продукцию. На 2016 год квота составит порядка 600 единиц техники. К 2020 году планируется достигнуть 40% локализации производства, что позволит расширить белорусское присутствие в странах Юго-Восточной Азии.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Для вьетнамского рынка нужно делать не только ту технику, которая сегодня есть, но также мы договорились делать специальную технику для рынка. Есть определенные технические требования, нормативы. Поэтому мы с уверенностью говорим, что мы сегодня движемся в направлении Вьетнама.

ЦЕНА СЛОВА

Белорусы в среднем тратят на сотовую связь 70 тысяч рублей в месяц. В 2015 году мы наговорили более чем на 7,5 миллиардов рублей. К слову, по количеству минут на связи белорусы опережают россиян: около 500 минут в месяц у нас и 300 – у соседей.

УДАР ПО КОТИРОВКАМ

Теракт в Брюсселе отразился на котировках на европейских и американских биржах. В среднем индексы снизились на 1%. Самое значительное падение стоимости акций наблюдается у авиакомпаний и гостиничных сетей – до 5%.

Белорусский рубль на торгах 23 марта укрепился к корзине валют. Доллар подешевел на 58 рублей. По Нацбанку завтра он 20161. Евро просел сильнее, потерял 120 пунктов. Российский рубль укрепился незначительно, без малого 298 его курс на четверг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.