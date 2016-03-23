Леонид Анфимов: Пенсионный возраст в Беларуси надо повышать

Новости Беларуси. Пенсионный возраст надо повышать. Такое мнение высказал глава Комитета госконтроля. Леонид Анфимов пообщался с трудовым коллективом на предприятии в Дзержинске.

Дискуссия о повышении пенсионного возраста сейчас одна из наиболее обсуждаемых в нашем обществе. Много пенсионеров продолжают работать, а значит решение о поэтапном увеличении возрастного порога будет оптимальным в сложившихся условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, предатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Я считаю, что пенсионный возраст надо повышать. Не потому, что денег в бюджете не хватает. Сегодня, в принципе, уровень жизни, физического здоровья наших людей позволяет повысить пенсионный возраст, тем более, что три года – это не такое большое повышение.