«Добились знаковых для нас показателей». Беларусь нарастила добычу нефти в Эквадоре почти в два раза в 2019 году

Новости Беларуси. Беларусь в 2019 году нарастила добычу нефти в Эквадоре почти в два раза. Пробурена уже десятая скважина на месторождении Армадильо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суточная добыча здесь достигла 500 тонн в сутки.

Наши специалисты начали разработку этого нефтеносного участка с нуля чуть больше года назад. Результаты, полученные за это время, по-настоящему впечатляют. Отечественные нефтяники бурят со 100%-ным попаданием: 10 из 10 скважин, уже обустроенных на месторождении, дают стабильный приток черного золота.



Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности ПО «Белоруснефть»:

Этот год удачно складывается для нас, потому что мы за этот год пробурили четыре нефтяные скважины и добились знаковых для нас показателей – в 500 тонн в сутки добычи. То есть удалось за короткий период этого года нарастить добычу практически в два раза. Если в конце прошлого года мы добывали еще 270, то за счет удачной деятельности наших геологов, специалистов мы нарастили уже до 500 тонн в сутки. Планируем наращивать добычу и дальше.