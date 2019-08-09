МАЗ выпустил автобус третьего поколения

Некогда завод-первенец белорусского автопрома – сегодня МАЗ крупнейший в Восточной Европе производитель грузовой и пассажирской техники. Этот бренд знают и любят более, чем в 40 странах. И сегодня линейку из 600 моделей пополнил автобус третьего поколения.

Александр Радиловец, начальник отдела экспорта пассажирской техники в страны дальнего зарубежья Минского автомобильного завода:

Есть конкретный интерес по Республике Польша. У нас есть много потребителей, которые же эксплуатируют нашу технику и ждут эту новинку с нетерпением. Большой интерес у Республики Сербия. Договор о беспошлинной торговле позволяет нам беспошлинно продавать в эту страну. Мы надеемся, что там тоже будет успех. В свое время было продано около 450-ти наших автобусов в Республику Румыния. Сегодня этот рынок оживает, появляются тендера.