МАЗ выпустил автобус третьего поколения

Нолости Беларуси. Мировым рекордом и автобусом нового поколения Минский автомобильный завод отметил 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нолости Беларуси. Мировым рекордом и автобусом нового поколения Минский автомобильный завод отметил 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некогда завод-первенец белорусского автопрома – сегодня МАЗ крупнейший в Восточной Европе производитель грузовой и пассажирской техники. Этот бренд знают и любят более, чем в 40 странах. И сегодня линейку из 600 моделей пополнил автобус третьего поколения.
С абсолютно новым внешним обликом, экстерьером с силуэтом зубра, двигателем класса Евро-6 и комфортным салоном с Wi-Fi и USB-портами. Все это позволит конкурировать на европейском рынке.
Александр Радиловец, начальник отдела экспорта пассажирской техники в страны дальнего зарубежья Минского автомобильного завода:
Есть конкретный интерес по Республике Польша. У нас есть много потребителей, которые же эксплуатируют нашу технику и ждут эту новинку с нетерпением. Большой интерес у Республики Сербия. Договор о беспошлинной торговле позволяет нам беспошлинно продавать в эту страну. Мы надеемся, что там тоже будет успех. В свое время было продано около 450-ти наших автобусов в Республику Румыния. Сегодня этот рынок оживает, появляются тендера.
К слову, накануне праздника Минский автомобильный завод перешагнул двухмиллионный рубеж произведенной техники.