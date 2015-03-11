Новости Беларуси. Стало известно, что Минздрав усилит контроль за назначениями лекарств. В ведомстве издали приказ, который направлен на продвижение отечественных препаратов. Документ взволновал людей — не станет ли это негласным запретом на импортные медикаменты? В теме разбирались наши корреспонденты.

Ранняя весна в этом году радует не всех. Мартовская оттепель коварна — заболеть легко, да и с авитаминозом как-то нужно бороться. Так что спрос на лекарства в это время стабильно высокий.

Фармацевты заметили, если раньше к белорусским препаратам относились с недоверием, мол, неэффективны, то сегодня многие голосуют рублем за отечественные медикаменты.

Надежда Панина, фармацевт:

Отношение меняется. Люди хотят, наверное, все-таки свое лекарство получать (я имею в виду родное, белорусское). Цена устраивает белорусского товара.

За последние пять лет на рынке отечественных препаратов стало больше. Зарегистрировано почти полтысячи новых лекарств за это время. Еще 100 появится в 2015 году. Минздрав издал приказ, который направлен на их продвижение.

Врачи должны знать новинки. Ни о каком негласном запрете на импорт речи не идет.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Те меры, которые предпринимает Министерство здравоохранения, они не направлены на ограничение, они направлены на обучение, чтобы, зная наши препараты, врач мог принять решение о назначении того или иного лекарственного препарата. Если в рецепте прописано международное наименование, то пациент выбирает кошельком.

Светлана Генриховна — практикующий врач с 15-летним стажем. Работает в центре «Мать и дитя». Говорит, что сегодня не эффективность, а маркетинг — слабое место наших производителей медикаментов.

Светлана Крупа, врач-гинеколог:

У меня есть пациенты, которым я назначала разные препараты (как белорусские препараты, так и импортные). По соотношению цена-качество наши белорусские препараты занимают свою достойную позицию. Возможно, зарубежные фармацевтические компании где-то больше работают в отношении рекламы.

В больницах и поликлиниках усилят контроль за врачебными назначениями. В приоритете белорусский препарат будет в том случае, если назначается по льготному рецепту.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Что касается отпуска лекарственных препаратов для льготной категории пациентов, то здесь позиция Министерства здравоохранения однозначна: в первую очередь отпускаются наши белорусские лекарственные препараты, затем принимается решение об отпуске лекарственных препаратов, которые участвовали в конкурсе по контракту и выиграли этот конкурс на поставку. В последующем отпускаются лекарственные препараты, которые по решению ВКК могут по иному выписываться и прописываться.

На белорусском фармацевтическом рынке действуют почти три десятка предприятий — как государственных, так и частных. Общий оборот оценивают примерно в миллиард долларов. Не всех радует поддержка отечественных производителей. Пытаются нагнетать.

Елена Шамаль, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это выгодно тем, кто конкурирует фармрынок на территории нашей республики. Но Республика Беларусь, естественно, старается защитить свои интересы, потому что у нас достаточно много вложено в развитие фарминдустрии, наш фармрынок старается идти вперед. Любая страна старается развивать свою фарминдустрию, потому что это национальная безопасность. Например, Япония приняла дорожную карту продвижения дженерических препаратов до 2018 года. У них в плане стоит довести уровень этих препаратов до 60%, причем они равняются на Францию, Испанию, где уже такие программы работают.

2015 год должен стать прорывным для фармотрасли.

Еще в 2010 году президент нацелил Минздрав на то, чтобы отечественных лекарств было не меньше импортных. 50 на 50, если считать в денежном выражении. Пока на белорусские препараты приходится чуть меньше 40 процентов от всего оборота. Обновление фармацевтических предприятий, который идет в последние годы, позволит не только увеличить выпуск препаратов, но и обеспечит лекарственную безопасность страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.