Белорусская АЭС построена на 15%, но «все объекты будут выполнены в срок»

Новости Беларуси.Белорусская АЭС построена на 15 процентов. Такую цифру сегодня озвучил заказчик проекта по возведению станции. Специалисты уточняют: работы начаты на 70 объектах. Это примерно половина из числа планирующихся. На площадке в Островце сейчас трудятся более трех тысяч строителей, большинство из отечественных предприятий. Ожидается, в нынешнем году начнутся поставки основного оборудования, в том числе корпусов реактора и ловушки расплава активной зоны.

Также рабочие возведут учебно-тренировочный центр. Он откроется в конце 2015. Там будет проходить подготовку персонал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская АЭС»:

В настоящее время строители с паспортом гражданина Республики Беларусь у нас на площадке составляют выше 80%, причем ведут работы с высоким качеством. Это отмечает и наш генеральный подрядчик – российская фирма. Мы стремимся максимально локализовать наш проект Белорусской АЭС. Участие белорусских производителей, оборудования, материалов дает республике большую выгоду.

На площадке, где разместится будущая станция, уже использовано порядка 40 тысяч тонн арматуры. В разы больше – бетона. В дирекции по строительству добавляют: проблем с финансированием нет. Оно ритмичное, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в российской компании-подрядчике.

Андрей Баркун, заместитель генерального директора, начальник управления капитального строительства РУП «Белорусская АЭС»:

Работы ведутся по графику. Если есть какое-то отставание, значит, разрабатываются компенсирующие мероприятия, которые позволят нам быть уверенными, что эти объекты тоже будут в срок выполнены. К слову, строительство идет в соответствии с графиком. Напомним: 1-й энергоблок начнет работу в 2018 году, второй — спустя два года.