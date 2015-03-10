В Совете Министров обсудили концепцию программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы

Новости Беларуси. Речь о развитии потенциала Беларуси шла в Совете Министров. Здесь 10 марта рассмотрели концепцию программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года. Она базируется на пяти основных принципах. Среди них — развитие регионов и поддержка инноваций. Впрочем, у экспертов пока много вопросов и не меньше предложений. Концепция программы будет дорабатываться.

В небольшом городе Мосты найти работу по душе и по бюджету — задача не из простых, которую до недавнего времени решал и Виталий. Молодой инженер после распределения вернулся в родной город. Устроился в сельскохозяйственное предприятие, но хотелось большего.

Виталий Филипчик, инженер предприятия:

Начал открываться завод, попробовал сюда устроиться. Работаю сейчас, есть семья, дом. Осел здесь и буду жить.

Крахмальный завод всего за полгода возвели с нуля. До этого из крупных предприятий здесь был только один деревообрабатывающий завод. В результате появились новые рабочие места плюс востребованная, в том числе и за рубежом продукция.

Валентин Бич, директор крахмального завода:

На предприятии работают 52 человека. Зарплату завод платит вовремя, зарплата, думаю, достойная, одна из самых высоких в районе.

Развитие регионов и создание новых рабочих мест — одна из приоритетных задач в программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, концепцию которой обсуждали в Совете Министров.

В планах кардинально изменить подход к развитию регионов.

Если раньше строили предприятие и вокруг него создавали инфраструктуру, то сейчас для жителей небольших населенных пунктов будут создавать новые производства.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Чтобы возможности комфортной жизни и комфортной работы расширялись не только у тех, кто в столице, в областных центрах, но и у жителей небольших городов, агрогородков.

Экономика знаний — тренд на будущее. Действующие резиденты Минского технопарка, который пока строится уже создают инновационный продукт. Александр Лобачевский занимается разработкой медицинского оборудования. Его хирургическому лазеру в мире нет аналогов.

Александр Лобаневский, разработчик лазерной техники:

У аппарата очень развит интерфейс. Он разговаривает голосом, он сообщает врачу о том, какие параметры включены.

Инновации будут в приоритете и на следующую пятилетку. Вместе с тем эксперты отметили, что применяя новые элементы управления, можно задействовать потенциал и традиционных производств.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Если структура белорусской экономики и внешней торговли существенно не изменится, то максимальные темпы роста ВВП, которые могут быть обеспечены без внешних займов и чрезвычайного финансирования, ориентировочно составят 2,1% в год или 111% за пятилетку.

Сфера услуг — одна из наиболее динамично развивающихся сфер. Поэтому деньги в будущем планируют зарабатывать именно здесь. Как один из вариантов — участие в транснациональном коридоре «Шелковый путь».

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы транзитная страна, а в индексе развития логистики занимаем 99-е место из 160 стран, причем динамика продвижения в рейтинге отрицательная.

Эксперты просчитывают и возможные риски. Такой подход продиктован в первую очередь современными экономическими реалиями, прописать заранее которые крайне сложно, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.