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Белорусские предприятия примут участие в строительстве Курской АЭС

09 марта 2015 16:47
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия примут участие в строительстве Курской АЭС. Об этом говорили на заседании совместной рабочей группы нашей страны и Курской области.

Планируется, что белорусские  специалисты выполнят строительные работы по всем видам сетей и сооружений связи станции.

Также члены делегации подписали ряд договоров. В их числе – документы на покупку техники отечественного  производства. В частности, большегрузных автомобилей. А также шин для автобусов и тракторов. 

Есть проекты в сфере агропромышленного комплекса, образования, культуры и молодежной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За пять лет товарооборот между Беларусью и Курской областью вырос в пять раз. Сегодня он составляет почти 250 миллионов долларов.

Александр Криволапов, заместитель губернатора Курской области (Россия):
Мы рассматриваем предприятия Беларуси, связанные с производством сельскохозяйственной техники, поскольку Курская область на сегодня достигла существенных результатов по производству объемов зерна. А это механизмы, это шлейф тракторов, шлейф сельскохозяйственной, почвообрабатывающей техники. Буквально сегодня-завтра ряд соглашений с четырьмя белорусскими компаниями будет рассматриваться и подписываться.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:
Ряд таких знаковых мероприятий, которые мы планируем и продолжить, и начать. Это в первую очередь дальнейшее развитие нашего совместного производства троллейбусов, возможное участие наших строителей в строительстве горно-обогатительного комбината и поставка «БелАЗов».

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Попков # Международное сотрудничество

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