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Новости экономики за 26.12.2018

26 декабря 2018 16:54
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Новости Беларуси. Как белорусские производители будут бороться с подделками своей продукции на российском рынке? Сколько нефти в сутки добывают белорусы в Эквадоре? Что продали на площадке Белорусской универсальной товарной биржи по цене, в 400 раз превышающей стартовую? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские специалисты пробурили в Эквадоре шестую скважину

ПАДЕНИЕ КОТИРОВОК НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ

Цена фьючерсов снижается после перерыва в работе бирж, уходивших на рождественские мини-каникулы. На торгах на Лондонской бирже цена барреля нефти марки Brent с поставкой в феврале опускалась до 49 долларов.

Новости экономики за 26.12.2018-1

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи. Однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным.

«БИТВА» ЗА ХРАНИЛИЩА

На площадке Белорусской универсальной товарной биржи проданы два хранилища (металлических ангара) по цене, в 404 раза превышающей стартовую.

Новости экономики за 26.12.2018-4

Изначально лот был выставлен на электронные торги за 49 рублей. Во время торгов было сделано 2688 ставок, а цена продажи выросла почти до 20 тысяч рублей. Здания вместе с правом аренды земельного участка на 20 лет достались юридическому лицу из сферы сельского хозяйства.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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26 декабря 2018 16:54

Ремесленники и владельцы агроусадеб должны до 28 декабря включительно уплатить налоговый сбор

Белорусские производители нашли новый способ бороться с подделками своей продукции на российском рынке
26 декабря 2018 16:53

Белорусские производители нашли новый способ бороться с подделками своей продукции на российском рынке

Белорусские специалисты пробурили в Эквадоре шестую скважину
26 декабря 2018 10:30

Белорусские специалисты пробурили в Эквадоре шестую скважину