Новости экономики за 26.12.2018

Новости Беларуси. Как белорусские производители будут бороться с подделками своей продукции на российском рынке? Сколько нефти в сутки добывают белорусы в Эквадоре? Что продали на площадке Белорусской универсальной товарной биржи по цене, в 400 раз превышающей стартовую? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские специалисты пробурили в Эквадоре шестую скважину

ПАДЕНИЕ КОТИРОВОК НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ

Цена фьючерсов снижается после перерыва в работе бирж, уходивших на рождественские мини-каникулы. На торгах на Лондонской бирже цена барреля нефти марки Brent с поставкой в феврале опускалась до 49 долларов.