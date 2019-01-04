Минтруда: Пенсии по возрасту в Беларуси вырастут на 10,8 %
Новости Беларуси. Пенсии по возрасту в Беларуси вырастут на 10,8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 4 января журналистам рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
Положительную динамику, которая наметилась в 2018 году, намерены сохранить и в нынешнем. В ведомстве также сообщили, что планируют такой же тем роста и в заработной плате: например, в бюджетной сфере это 104,5 %.
Коснулись также темы не занятых в экономике граждан и базы данных. Более 1,5 тысяч человек уже воспользовались информацией, которую предоставляет служба «Одно окно».
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Есть граждане, которые в четвертом квартале стали заниматься трудовой деятельностью. Соответствующе, исключение из базы уже произошло по этим людям.
Конечно, есть и некорректные записи в этой базе незанятых в экономике по причине того, что идеальных информационных ресурсов мы пока еще на сегодняшний день не имеем. Самое главное, что сегодня идет активная отработка тех, кто попал в эту базу не занятых в экономике. Поэтому всё в процессе работы.