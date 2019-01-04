Минтруда: Пенсии по возрасту в Беларуси вырастут на 10,8 %

Новости Беларуси. Пенсии по возрасту в Беларуси вырастут на 10,8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 4 января журналистам рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Положительную динамику, которая наметилась в 2018 году, намерены сохранить и в нынешнем. В ведомстве также сообщили, что планируют такой же тем роста и в заработной плате: например, в бюджетной сфере это 104,5 %.