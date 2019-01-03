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В Беларуси обновили перечень товаров, которые нельзя вернуть в магазин или обменять

03 января 2019 20:57
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Новости Беларуси. Перечень товаров, которые нельзя вернуть в магазин или обменять, обновился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из старого списка ничего не вычеркнули, только добавили несколько пунктов.

В Беларуси обновили перечень товаров, которые нельзя вернуть в магазин или обменять-1

Например, к невозвратным стройматериалам добавились пробковый пол, настенная пробка и керамогранитная плитка. Мебель с подвижными элементами на электроприводе также больше не подлежит возврату.

Нельзя вернуть или обменять качественные ветеринарные препараты, жидкость для парогенераторов и наушники. Правда, многие пункты списка все же можно вернуть, если они в герметичной упаковке, позволяющей установить, что товар не был в употреблении. Если, например, наушники упакованы в пластик, который нельзя вскрыть, не разрезав, то их можно сдать, при условии, что упаковка будет целой.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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