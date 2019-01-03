Тарифы на ЖКУ будут повышать в два этапа в 2019 году в Беларуси

Новости Беларуси. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году будут повышаться в два этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 января некоторые из них суммарно потяжелели примерно на 4 доллара. А с 1 июня, после окончания отопительного сезона, еще на доллар подорожают отопление и горячее водоснабжение.

Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта и вывоз мусора не изменятся. Таким образом, и в этом году будет исполнено поручение главы государства о повышении коммуналки в общей сложности не более чем на 5 долларов.

Важно и то, что будет продолжена господдержка через безналичные жилищные субсидии. На помощь государства могут рассчитывать граждане и семьи, у которых коммунальные платежи отнимают более 20 % ежемесячного дохода – в городе и 15 % – на селе.