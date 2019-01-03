Новости экономики за 03.01.2019

Новости Беларуси. Чем готов порадовать автомобилистов Мозырский НПЗ, какие товары пополнили список неподлежащих возврату и во сколько раз дороже начальной цены был продан с аукциона первый в Гомеле 3-D-кинотеатр? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Дизтопливо на копейку, бензин на две. Концерн «Белнефтехим» выполнил свое обещание и снизил розничную стоимость автомобильного топлива. Теперь литр дизеля стоит 1 рубль 53 копейки, а самого популярного – 92-го бензина – 1 рубль 41 копейку. Пока новые ценники только на заправках «Белоруснефти», но другие сети, скорее всего, также перепишут их в самое ближайшее время. СКОРО НА АЗС