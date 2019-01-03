Новости экономики за 03.01.2019
Новости Беларуси. Чем готов порадовать автомобилистов Мозырский НПЗ, какие товары пополнили список неподлежащих возврату и во сколько раз дороже начальной цены был продан с аукциона первый в Гомеле 3-D-кинотеатр?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ
Дизтопливо на копейку, бензин на две. Концерн «Белнефтехим» выполнил свое обещание и снизил розничную стоимость автомобильного топлива.
Теперь литр дизеля стоит 1 рубль 53 копейки, а самого популярного – 92-го бензина – 1 рубль 41 копейку. Пока новые ценники только на заправках «Белоруснефти», но другие сети, скорее всего, также перепишут их в самое ближайшее время.
СКОРО НА АЗС
В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100. Мозырский НПЗ сообщил о положительных результатах испытаний опытно-промышленной партии.
Новый бензин подходит для любых стандартных автомобилей. При его использовании повышается КПД двигателя, он работает эффективнее и устойчивее. Облегчается запуск, увеличивается мощность, снижается расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Ожидается, что новый вид бензина будет продаваться на отечественных заправках, а также поступит на экспорт.
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