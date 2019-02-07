Качество воды на вес золота. Слонимский водоканал готовится запустить два новых производства

Новости Беларуси. Слонимский водоканал готовится запустить биогазовый комплекс и цех по розливу бутилированной воды в мелкую тару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые объекты откроют ко Дню письменности. Биогазовая энергетика сегодня одна из наиболее перспективных отраслей в мире. Ведь это возможность экономить на тепло- и элекроэнергии с пользой для экологии. Именно такие задачи перед собой и ставит предприятие. К тому же, планирует выйти в плюс от продажи бутилированной слонимской воды, которая славится вкусом и кристальной чистотой. Корреспонденту СТВ Галине Буро первой удалось взглянуть на новые производства.

Александр Шадуро, главный инженер Слонимского водоканала:

После прохождения процесса очистки сточных вод образовавшийся сырой осадок и избыточно активный ил поступает непосредственно в данную емкость, где и проходит его процесс сбраживания.

Детали технологического процесса в будущем биогазовом комплексе на очистных сооружениях. Как по сути из отходов делать тепловую и электрическую энергию для собственных нужд. Это прогрессивная экологически чистая переработка. Строительство комплекса в разгаре. Проект инвестиционный за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Александр Шадуро:

Данное мероприятие позволит нам экономить до 60 % покупной электроэнергии на очистные сооружения города Слоним. В первую очередь, это экологический проект. За счет стабилизации осадка сокращаются выбросы парниковых газов. Экономический эффект подсчитывают еще и от введения нового цеха по розливу бутилированной воды в мелкую тару.

Будет разливаться вода в мелкую тару от 0,35 литров до 6-литровых бутылок.

Производством бутилированной воды водоканал занимается уже больше трех лет. Но раньше ее выпускали только в бутылях по 18,9 литра. Новый же цех расширит возможности – вода в более мелкой таре появится на прилавках магазинов всей страны.

Галина Буро, СТВ:

Вот так будет выглядеть этикетка новой продукции, а дизайн самой бутылки еще разрабатывается. Акцент на эргономику: бутылку должно быть удобно держать в руке и пить из нее. Не забыли здесь и о любителях спорта – специально под них сделают фитнес-крышки.

Качество слонимской воды на вес золота. В копилке три победы на крупнейших международных выставках. Покупатели распробовали, это видно в цифрах: более 8 % от общей выручки водоканала – это продажа воды.

Геннадий Хомич, председатель Слонимского райисполкома:

Сегодня на окупаемости, даже работает с прибылью. Сработала по выручке выше уровня прошлого года. Растет заработная плата. 279 человек создали новых 11 рабочих мест. В 2020 году исполнится 125 лет слонимскому водопроводу. Новые производства как подарок к юбилею. Ведь они позволят предприятию экономить и зарабатывать. А это и есть формула успешной работы.