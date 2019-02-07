Новости экономики за 07.02.2019
Новости Беларуси. Кто попал в список должников Фонда соцзащиты населения, зачем «Беларуськалию» кредит в 120 миллионов долларов и на какой отметке Международные резервные активы страны? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
В БЕЛАРУСИ ОБЪЕДИНЯЮТ НЕФТЕПРОВОДЫ «ДРУЖБА»
«Гомельтраснефть» присоединил «Полоцктранснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 февраля о реорганизации сообщил Единый портал финансового рынка.
Оба акционерных общества на 100 % принадлежат государству. «Гомельтранснефть» оперирует южной веткой магистрального нефтепровода по территории Беларуси. Далее он уходит в Польшу и Украину. «Полоцктранснефть Дружба» эксплуатирует пять нефтепроводов, в том числе северное ответвление, которое проходит через Полоцк и далее в Литву и Латвию.
В СПИСКАХ ДОЛЖНИКОВ ЗНАЧАТСЯ
Фонд соцзащиты населения опубликовал список должников. Некоторые не доплатили по миллиону рублей. В списке 240 организаций. Причем только 10 самых крупных неплательщиков были должны фонду в начале года более 6 миллионов рублей.
Среди должников по взносам довольно много строительных предприятий, заводов, туркомпаний и даже хоккейный клуб.
Как пояснили в фонде, из-за долгов предприятий в ФСЗН прежде всего страдают работники, которым пришла пора оформлять пенсию.
РАССЧИТАЛИСЬ ПО ДОЛГАМ
Международные резервные активы страны на начало месяца – чуть более 7 миллиардов долларов. За январь минус почти 140 миллионов долларов.
Правительство и Национальный банк планово погасили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на общую сумму примерно 650 миллионов долларов. Поддержать уровень резервов в январе удалось за счет прихода зарубежной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступления денег от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в зарубежной валюте.
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