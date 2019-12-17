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Новости экономики за 17.12.2019

17 декабря 2019 14:41
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Новости Беларуси. На реализацию какого проекта Евросоюз выделит Беларуси миллион евро? Как изменился биржевой экспорт сельхозпродукции и почему компания Boeing приостанавливает выпуск самолетов? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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УВЕЛИЧИЛСЯ БИРЖЕВОЙ ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Биржевой экспорт сельхозпродукции увеличился на 41 % (по сумме сделок это 162 миллиона рублей). Драйвером по-прежнему остается молочка, и в первую очередь сливочное масло. Его экспорт увеличился почти в три раза, до 83 миллионов рублей, несмотря на некоторое снижение биржевых котировок.

Новости экономики за 17.12.2019-1

Для поставок сухого молока за рубеж характерна еще более высокая положительная динамика. Продажи «белого золота» через биржу выросли в четыре раза, до 30 миллионов рублей, в том числе за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на российском рынке. В тройку самых востребованных товарных позиций также вошло рапсовое масло, поставляемое в страны Европейского союза.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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