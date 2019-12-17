Александр Лукашенко: почему вложение значительных средств по отдельным проектам оказалось малоэффективным?

Новости Беларуси. От каждого вложенного в экономику рубля – максимальная отдача. Это один из главных тезисов совещания 17 декабря у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как реализуются наиболее проблемные инвестиционные проекты глава государства обсудил с правительством и министрами. Среди участников встречи также были главы крупных белорусских производителей.

На данный момент на контроле правительства 34 предприятия. По четырем из них необходимо принять решения. Они однозначно будут введены в строй, однако перед тем, как оказывать помощь, предстоит провести ревизию – изучить ситуацию, оценить бизнес-план. Более того, Президент намерен лично посетить некоторые из предприятий в начале 2020 года. Корреспондент Екатерина Жилянина знает подробности. Полсотни участников. Совещание серьезное и должно стать неким переломным моментом для ряда инвестиционных проектов. На кону круглые суммы, которые тратит страна на модернизацию и запуск производств. Это сотни миллионов долларов, экспортные возможности, импортозамещение и потенциальные рабочие места с достойным заработком.

Белорусская экономика базируется на нескольких столпах, один из них – промышленность. Фундамент ее заложили в советские годы. На заре суверенного государства, несмотря на сложные времена, сохранили и приумножили наследие. Наши карьерные самосвалы по-прежнему диктуют моду на мировых рынках, и в то же время не так давно мы запустили первое в своей истории производство легковых автомобилей. Готовится к старту наша АЭС. Соседи по СНГ, особенно те, что потеряли свои аналогичные бренды, приезжают за продукцией и помощью в организации производств. Все больший интерес проявляют партнеры из дальнего зарубежья.

Но наряду с раскрученными производствами в белорусском промышленном секторе есть ряд проблемных проектов. Инвестиционных. Куда уже вложили немалые средства, но не получили ожидаемый результат. О них и был сегодняшний разговор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вкладывая деньги в экономику, мы ориентировались прежде всего на то, чтобы появлялись и развивались традиционные предприятия, которые основаны на переработке сырья, которое имеется в наличии в нашей стране. Если деревообработка – это лес, если цемент и прочее – значит, соответствующее сырье в своем большинстве присутствует в Беларуси, не надо ехать за тридевять земель. Александр Лукашенко: если эта поддержка обоснована, мы ее будем оказывать, такова жизнь

О каких же производствах речь? Богатые лесные запасы, то есть местное сырье. Очевидно, это тот самый ресурс, который страна просто обязана использовать. Рассчитывали на Cветлогорский ЦКК, но подвел китайский генподрядчик. От его услуг пришлось отказаться. Правительству – своими силами искать выход из сложной ситуации. Далее Добрушская бумажная фабрика. Ее рассчитывали ввести в эксплуатацию в 2020 году, а в 2022-м выйти на полную мощность. Шкловский завод газетной бумаги (здесь подвели чехи).

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает На слуху – еще один пример, «Камволь». Наш производитель ткани прошел модернизацию, но надежды на российский рынок не оправдались – натолкнулись на сложности с продажами. А еще турецкий партнер не выполнил обязательств по реализации части продукции. «Камволю» пришлось перестраиваться, срочно искать новые рынки. Теперь торгуем с 15 странами и расширяем ассортимент. На площадях «Камволя» организуют производство сукна. Для того, чтобы выдержать конкуренцию, необходимо в том числе снижать себестоимость.

Правительство готовит ряд мер. Четыре названные предприятия не смогут обойтись без госсподержки – либо вливания недостающей суммы, либо продления сроков выплат. У Президента резонно возникли вопросы об эффективности инструментов, потому в рабочем порядке соответствующие указы пока не были подписаны.

Совещание призвано дать ответы и пояснения. Президента интересует, откуда правительство планирует брать деньги на решение этих проблем. Все ли возможное сделано самими предприятиями? Какие суммы реально необходимы, ведь лишних средств нет? И, наконец, когда начнется реальная рентабельная работа?

Александр Лукашенко:

Во-первых, почему вложение значительных средств по отдельным проектам оказалось малоэффективным? Во-вторых, какие решения приняты правительством для стабилизации работы предприятий? Что сделано новым правительством за последние три года их деятельности по запуску производств на новых предприятиях, в которые вложено немало кредитных ресурсов? Третье: что необходимо предпринять для исключения просчетов в дальнейшем? Также хочу услышать, как развивается производство. Как обеспечивается защита белорусской природы. Это наше главное богатство и бесценное наследие, которое принадлежит не только нам, но и детям, которое мы обязаны сохранить. А претензий у ведомств по охране природы к инвесторам предостаточно.

Из 34 особо значимых инвестиционных проектов 22 уже введены в эксплуатацию. Из них половина вышла на полную проектную мощность. По четырем самым проблемным нужно принимать решения. Однозначно все они будут работать. В начале года глава государства планирует посетить некоторые из них, чтобы лично оценить ситуацию, убедиться в хозяйственности подхода. Главное, чтобы не получилось, что через некоторое время руководители заводов и комбинатов вновь придут за помощью из государственной казны.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Если бы эти предприятия работали по ранее утвержденным бизнес-планам, то рост ВВП только по этой группе предприятий был бы на 0,3 % больше, чем мы имеем сегодня. По результатам сегодняшнего совещания глава государства поручил создать межведомственную рабочую группу, которая еще раз должна подтвердить, что внесенные правительством документы, внесенные правительством сроки и суммы обоснованы, и у предприятия уже исчерпаны все возможности для самостоятельной реализации этих проектов.