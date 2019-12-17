Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Новости Беларуси. Российская делегация во главе с послом этой страны посетила флагман белорусского автопрома – МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня завод нацелен на расширение географии поставок. Это и государства дальнего зарубежья, и Латинской Америки. Но при этом продолжать находить точки соприкосновения с одним из основных партнеров – Россией – задача также из первоочередных. Корреспондент Кристина Федорович о намеченных перспективах.

Кристина Федорович, корреспондент:

Когда-то это был завод-первенец белорусского автопрома. Сегодня МАЗ – крупнейший производитель техники, грузовой и пассажирской. Ежемесячный оборот завода – 25 миллионов рублей. Только за 2018 год МАЗ выпустил свыше 9500 техники, каждая седьмая единица – пассажирский транспорт. Этот бренд знают и любят более чем в 40 странах.

Сегодня МАЗ расширяет географию поставок. Речь идет о странах ЕС, дальнего зарубежья и Латинской Америки. Несколько месяцев назад во Вьетнаме начал работать новый завод по сборке грузовиков. И, конечно, из года в год растет экспорт в страны СНГ, особенно – в Россию.

Так, к примеру, спрос на автомобили МАЗ в августе 2019 года на российском рынке увеличился на 12,5 %. А если зайти немного с иной стороны и посмотреть на количество проданных грузовиков в том же месяце – их 333. В 2018 году эта цифра была меньше на 37 единиц.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Очень важно, что те запросы, которые обозначают российские субъекты – крупнейшие муниципалитеты – на поставку автобусов, электробусов, троллейбусов, могут быть здесь, на минской производственной площадке, удовлетворены. Понятно, что нужно проговаривать условия, нужно проговаривать тот самый сбой вопросов «цена-качество». Визит президента Татарстана: в рамках очень содержательного плотного разговора во Дворце Независимости шел разговор – кто чем должен помогать.

Посол России по следам визита главы Татарстана лично проверил, выполняют ли те задачи, о которых говорил на встрече Александр Лукашенко. Александр Лукашенко: Татарстан – самый значимый партнёр Беларуси в Приволжском федеральном округе

За примером и правда далеко ходить не надо, вернемся к «третьей столице России». Более десятка лет к подножию Казанского белого кремля туристов доставляет... белорусский МАЗ. Более того, половина всего автобусного парка столицы Татарстана сошла с наших конвейеров. МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

Александр Митрофанов, водитель пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Казани (Татарстан):

Комфортная машина, и довольно-таки надежная. Тут стоит хороший двигатель, поэтому он не выходит из строя, на линии машина работает без сходов и по комфорту. В принципе, все устраивает. На наших маршрутах можно переместиться с широкой улицы сразу на узкую, но везде он помещается, поворачивать легко.

Эти дороги впервые узнали о наших автобусах еще в 2007-м. Автопоставки не заканчиваются.

Альберт Мухаметшин, директор пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Казани (Татарстан):

Сегодня в нашем предприятии эксплуатируется около 250 автобусов, если взять с 2007 года. Что касается взаимоотношений и ремонта – они очень удобны в ремонте. В дальнейшем рассматривается вариант о приобретении метробусов, то есть автобусов повышенного пассажирообъема (это «гармошка»).