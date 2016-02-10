Минторг: Если увеличить долю белорусского хотя бы на 1%, в стране останется полмиллиона долларов

Новости Беларуси. Доля белорусских товаров в государственной торговле за последний год увеличилась почти до 70%. В частных магазинах соотношение отечественного и импортного пока не в собственную пользу. В Минторге посчитали: если увеличить долю белорусского хотя бы на процент, в стране останется полмиллиона долларов. А это могло бы быть выгодно не только государственной торговле, но и частникам.

Классический универмаг. Что касается одежды, здесь у всего белорусского практически монополия. В отделе мужского трикотажа и костюмов нам показывают: 80% – «свое». Например, свитер производства одной из белорусских фабрик в Гомельской области. Стоит такой 213 тысяч рублей.

Ольга Романова, заместитель генерального директора универмага:

Покупатели к нам приходят, и в первую очередь за белорусским товаром. Если будет обновление, применение новых тканей, новый технологий, то продажи вырастут еще больше.

Другая ситуация у частников. Здесь предлагают в основном импортное. Вот обычный торговый центр. Обращаем внимание на первое попавшееся предложение. С виду – свитер, похожий на то, что мы видели в универмаге. Интересуемся, сколько стоит.

Сегодня доля отечественных товаров в государственной торговле без малого 70%. В Минторге посчитали: если увеличить присутствие белорусского еще на 1%, в стране останется полмиллиона долларов. Прилично. Хотя частников продавать белорусское никто не обязывает. Это как предложение избежать обременительной для многих ИП процедуры сертификации.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Должно быть присутствие всех видов товаров. Но они должны быть соответствующими. Потому что нашего потребителя нужно любить, а не так, что привезли, продали за три цены и хорошо живем.

Сегодня специально для индивидуальных предпринимателей организовали показ товаров белорусских производителей и оптовых организаций. К ассортименту прилагаются и все сопроводительные документы.

Елена Ивкина на рынке с 90-х. Торговала головными уборами. К новым правилам еще не адаптировалась. Пришла оценить предложение.

Елена Ивкина, индивидуальный предприниматель:

Только три вещи, которые нам понравились, которые мы бы предложили своим женщинам. С условием того, что этого, возможно, не было бы в государственных магазинах.

Сегодня производители готовы удовлетворить любой каприз предпринимателя. Вплоть до того, чтобы вместе работать над эксклюзивным дизайном моделей. Но пока даже к такому сотрудничеству интереса не проявляют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложений от государства много. Те же оптовые базы могут обеспечить поставки товаров из-за рубежа – было бы спрос.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Все зависит от желания индивидуальных предпринимателей. Если он захочет товары из Индии, значит будут товары из Индии. Если говорить откровенно, то сегодня индивидуальные предприниматели хотят оставить все как есть.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Задача была поставлена одна – все перед законом должны быть равны. Президентом поручено Министерству торговли обеспечить понятные, прозрачные и равные правила игры для всех участников рынка.

А значит торговаться по этому вопросу государство больше не будет. Правила для всех должны быть едиными. И почему кто-то должен работать по исключениям из них?