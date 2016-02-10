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Почти 11 трлн рублей в 2015 году направлено на модернизацию реального сектора экономики Минской области

10 февраля 2016 14:03
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Новости Беларуси. Почти 11 триллионов рублей в 2015 году направлено на модернизацию реального сектора экономики Минской области. Средства направлялись по реконструкцию и техническое переоснащение предприятий, что позволило не только обновить технологии, но и существенно сократить расходы. Так, только мясомолочные переработчики реализовали 13 инвестиционных проектов.

Отрасли, которые прошли модернизацию, станут резервами экономического роста в ближайшей перспективе. Среди них пищевая промышленность, химическое производство, производство машин и оборудования, пластмассовых изделий, деревообработка, комбинаты хлебопродуктов области.

За прошедшую пятилетку по темпам роста промышленности с показателем почти 136% Минская область стала лидером среди регионов страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Государственная политика

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