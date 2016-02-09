Новая система Минторга: в Беларуси должны быть созданы равные условия для работы всех торговых структур

Новости Беларуси. Наладить новую систему работы Министерства торговли. Такую задачу поставил Глава государства, принимая 9 февраля с докладом министра торговли Владимира Колтовича. В Беларуси должны быть созданы, прежде всего, равные условия для работы всех торговых структур.

На встрече также обсуждались вопросы развития товаропроводящих сетей в регионах, защита отечественных производителей от импорта и работа индивидуальных предпринимателей в рамках существующего законодательства.

В ходе сегодняшнего совещания торговлю товарами Президент назвал лицом власти. В магазины ходят все. С торговлей человек сталкивается каждый день. Поэтому она — двигатель любой экономики. Производителю товар надо продать. А потребителю — купить. Если эта цепь вдруг перестает нормально работать, негативные последствия ощутит как директор большого предприятия, так и простой покупатель в магазине.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас торговля придавила производителя, с одной стороны, а с другой стороны – забрала другой рукой деньги у потребителя. Я не против предпринимателей, я не против элементов существующей торговли, но я категорически против незаработанных денег, которые в ненормальной системе расходятся по карманам не тех, скажем так. Мотивирую. Я считаю, что деньги прежде всего должны получать те, кто товар производит. А торговля должна иметь свою какую-то долю от цены этого товара, но торговля не должна быть обдираловкой.

На всех рынках в мире сейчас складываются сложные условия. Свободных ниш практически нет. За каждую нужно побороться. Страны ограничивают импорт, поддерживают своих производителей. Почему же Беларусь должна быть в стороне от этих процессов? Министерство торговли основательно займется проблемой обеспечения товарами людей в малых населенных пунктах. Поддержке небольших магазинах шаговой доступности, чтобы их не задавили крупные сетевики.

Через кассу этого магазина каждый день проходит больше тысячи человек. Примерно половина - постоянные покупатели. Людмилу Ивановну здесь знают в лицо. Берет здесь не только товары первой необходимости - хлеб, молоко — но и мясо, сладости, фрукты. В гипермаркет приходится ездить, а здесь – далеко ходить не надо. Удобно.

Людмила Шумилина:

Не всегда есть время идти в большой магазин, в шаговой доступности – можно всегда забежать и купить необходимые продукты.

За последний год клиентов стало больше, замечают товароведы. Выручка выросла на 180%. Теперь торгуют на полтора миллиарда рублей в месяц. Для такой маленькой торговой точки — прилично. Кстати, по статистике в системе торговли занято более 600 тысяч белорусов.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Сегодня 14% экономически активного населения занято в отрасли. Доля ВВП – 12,5% . Торговля в основном находится в частной собственности – это 75%. Государственная составляет только 8%. Доля крупных сетей растет. Сегодня крупные сети составляют в товарообороте 64%.

С сегодняшнего дня у белорусского Минторга начинается новая жизнь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вам надо создать систему нормальную, которая бы позволяла организовать торговлю, частную и государственную, еще какую-то там торговлю. Ничего не запрещается. Но надо организовать, прописать нормальные правила, за которые никто не имеет права выйти. Надо посмотреть на посредничество: где-то по дешевке за границей купили, здесь дороже на 200-300% дороже продали, деньги вывели в оффшоры. И эту проблему надо посмотреть. Надо посмотреть роль торговли, отчасти роль торговли по экспорту, на внешних рынках. То есть нужно эту отрасль, это уже дело правительства, Василий Станиславович, сделать нормальной, полезной для государства и для людей. И прописать нормальные правила. Вы должны в стране создать эту систему. Кто бы вам что ни говорил, будете напрямую отвечать передо мной и перед народом. Все, что мы делаем сегодня, мы должны нравиться своему народу. Не популизмом заниматься, не надо заигрывать перед народом. Я прямо всегда говорил: дайте народу работу и спросите на всю катушку с этой народа. Но если мы народу ничего не даем, прежде всего, работы не можем дать какой-то, что мы с него спросим? Во всем мы виноваты будем. И правильно. Поэтому надо создать нормальную систему торговли в нашей стране.

Одно из поручений Президента - восстановить систему комбинатов бытового обслуживания. Чтобы такие были, например, в агрогородках. Рассмотрят возможность увеличения доступности в провинции заказать товары с доставкой через интернет. Или напротив — если товар не идет в глубинку, то из нее доставить людей в город для шопинга и отвезти обратно. Кто будет заниматься такими рейсами — частники или государство — вопрос экономического расчета. Единственное поле, где торг не уместен — закон. Он должен быть одинаков для всех.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сделайте так, чтобы и госторговля, и частная торговля, и прочие, иностранцы и свои были в равных условиях. И не смотрите на эти забастовки ИПэшников или еще кого-то. Мы четко в прошлом году договорились. Мы не пацаны, чтобы нас водить за нос, тем более меня. Мы договорились – в этом ключе надо действовать. Надо понимать, что те, кто завозит сюда разного рода тряпье, и даже хорошего качества, если бы это было из Турции, Китая, России, надо понимать: все, что мы завезли к себе оттуда, мы настолько же угробили свою экономику, легкую промышленность. Не будет она развиваться. Тем более без документов, без сертификатов. Слушайте, это же мы узакониваем преступников. Одних ловим, сажаем, а другим разрешаем. И, потом, они должны понимать, это вы должны знать и в Правительстве, что сертификация товаров, сертификат – это только первый шаг. Мы в этом году сделаем все шаги. Товар, товаротранспортная накладная, все сопроводительные документы, сертификация – приезжай, торгуй. Нет этого – торговать не будешь. Тогда легкая промышленность, торговля будет у нас в Беларуси для всех – и для ИПэшников, других частников, для госпредприятий – в равных условиях. Они этого всегда требуют: дайте нам равные условия. Будут равные условия.

Крупный и средний бизнес давно уже приняли правила работы исключительно по документам и сертификатам. Почему же для некоторых предпринимателей должны быть преференции в этом вопросе?

Жанна Тарасевич, директор бизнес–союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского:

Они должны практически научиться этой процедуре. Да, она сложная, да, ее нужно изучить. Процедура, я считаю, должна быть одинаковая, и все должны быть в равных условиях.

Создание естественной среды для справедливой конкуренции ‐ еще одна задача для Минторга.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Развитие конкуренции. И в этой связи поручил рассмотреть на базе Министерства торговли, не снимая функций с Министерства торговли как с регулятора работы на розничном и потребительском рынке, рассмотреть вопрос создания Министерства конкуренции и антимонопольной политики. Единственный баланс, что закон должны соблюдать все. И это является основной точкой. Это и было отмечено. Все перед законом равны: и частники, государственники. Поэтому такая система будет строиться.

Минторг продолжит работу и по контролю за ценами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.