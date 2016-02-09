Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поручил наладить новую систему работы Министерства торговли. Такую задачу глава государства поставил 9 февраля, принимая с докладом министра торговли Владимира Колтовича. В Беларуси должны быть созданы прежде всего равные условия для работы всех торговых структур.

На встрече также обсуждались вопросы развития товаропроводящих сетей в регионах, защита отечественных производителей от импорта и работа индивидуальных предпринимателей в рамках существующего законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сделайте так, чтобы и госторговля, и частная торговля, и прочие, иностранцы и свои были в равных условиях. И не смотрите на эти забастовки ИПэшников или еще кого-то. Мы четко в прошлом году договорились. Мы не пацаны, чтобы нас водить за нос, тем более меня. Мы договорились – в этом ключе надо действовать. Надо понимать, что те, кто завозит сюда разного рода тряпье, и даже хорошего качества, если бы это было из Турции, Китая, России, надо понимать: все, что мы завезли к себе оттуда, мы настолько же угробили свою экономику, легкую промышленность. Не будет она развиваться. Тем более без документов, без сертификатов. Слушайте, это же мы узакониваем преступников. Одних ловим, сажаем, а другим разрешаем. И, потом, они должны понимать, это вы должны знать и в Правительстве, что сертификация товаров, сертификат – это только первый шаг. Мы в этом году сделаем все шаги. Товар, товаротранспортная накладная, все сопроводительные документы, сертификация – приезжай, торгуй. Нет этого – торговать не будешь. Тогда легкая промышленность, торговля будет у нас в Беларуси для всех – и для ИПэшников, других частников, для госпредприятий – в равных условиях. Они этого всегда требуют: дайте нам равные условия. Будут равные условия.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Я готов доложить о задачах, полномочиях, функциях Министерства торговли на современном этапе.

Александр Лукашенко:

Которые вы готовы на себя взять и должны взять.

Владимир Колтович:

Так точно. Сегодня 14% экономически активного населения занято в отрасли. Доля ВВП – 12,5% . Торговля в основном находится в частной собственности – это 75%. Государственная составляет только 8%. Доля крупных сетей растет. Сегодня крупные сети составляют в товарообороте 64%.