Нацбанк Беларуси с 1 ноября меняет корзину валют

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси 1 ноября меняет структуру корзины валют. До сих пор при определении курса белорусского рубля учитывалось соотношение объема торгов доллара, евро и российского рубля. Регулятор принял решение увеличить долю последнего до 50% с нынешних 40%.

Доллар сохранит треть в корзине, евро сократит влияние на итоговый курс до 20%.

Подобное решение принято в рамках стратегии поэтапного сближения удельного веса российского рубля в корзине валют и доли России во внешнеторговом обороте Беларуси, которая составляет около 50%, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

То, что немного поменялась формула расчета валютной корзины, на курсы отдельных валют не повлияет никак. Просто валютная корзина стала больше соответствовать своему назначению. Мировая практика – в валютной корзине доля каждой отдельной валюты зависит от товарооборота с той или иной страной.