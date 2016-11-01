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Нацбанк Беларуси с 1 ноября меняет корзину валют

01 ноября 2016 05:50
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Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси 1 ноября меняет структуру корзины валют. До сих пор при определении курса белорусского рубля учитывалось соотношение объема торгов доллара, евро и российского рубля. Регулятор принял решение увеличить долю последнего до 50% с нынешних 40%.

Доллар сохранит треть в корзине, евро сократит влияние на итоговый курс до 20%.

Подобное решение принято в рамках стратегии поэтапного сближения удельного веса российского рубля в корзине валют и доли России во внешнеторговом обороте Беларуси, которая составляет около 50%, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:
То, что немного поменялась формула расчета валютной корзины, на курсы отдельных валют не повлияет никак. Просто валютная корзина стала больше соответствовать своему назначению. Мировая практика – в валютной корзине доля каждой отдельной валюты зависит от товарооборота с той или иной страной.

# Экономика # Вадим Иосуб # Валюта

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