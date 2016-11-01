Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября составляет 174,52 рубля

Новости Беларуси. Новый размер бюджета прожиточного минимума установлен 1 ноября в Беларуси. 174,5 рубля – такова средняя сумма на душу населения. В зависимости от социальной принадлежности, например, для трудоспособного населения он незначительно превысит 193 рубля, для пенсионеров составит 134,5 рубля, для студентов – без малого 170.

Напомним, что

данный показатель применяется при расчете трудовых пенсий и социальных выплат.

Их размер в случае снижения бюджета прожиточного минимума не изменяется, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.