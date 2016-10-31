Вода, песок, снег: что Беларусь может поставлять в ОАЭ

Новости Беларуси. Наравне со снегом, как бы это странно ни звучало, Объединенные Арабские Эмираты нуждаются в песке. Правда, не в обычном, а строительном. Тот, что под ногами у местных жителей для промышленных целей не годится. В числе дефицитных товаров и пресная вода, которая ценится в стране даже больше нефти и золота, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Государство с бескрайними дюнами только за прошлый год закупило у других стран песка на полмиллиарда долларов. Дело в том, что свой родной песок не подходит для строительства. А основные поставщики – Австралия и Германия. Не самое удобное решение с точки зрения логистики может сыграть на руку нашей стране – благо у нас подходящего песка предостаточно.

Сергей Мамчик, начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь:

Беларусь такая страна, которая богата полезными строительными ископаемыми.

Пески наши годятся целиком и полностью и используются и для дорожного строительства, и для наполнителей для бетонов.

Мы в свое время поставляли песок и на Дальний Восток. Это расстояние еще больше, чем Арабские Эмираты.

Не менее активно Эмираты закупают пресную воду. И это ресурс, который ценится в стране даже больше пресловутой нефти и золота.

Маленькая бутылочка живительной влаги объемом 0,33 обходится жителям того же Дубая в 5 белорусских рублей. При этом стоимость литра бензина не превышает 80 копеек.

Беларусь в этом смысле к Ближневосточному региону пока присматривается. Не исключено, что и жителям Эмиратов живительная влага из недр Синеокой придется по вкусу. Вопрос пока – в технологии доставки.

Тимур Ведзижев, начальник отдела внешнеэкономической деятельности предприятия пищевой промышленности:

Тот регион засушливый и вода в большой цене. Однако здесь нужно учитывать вопрос дорогой логистики. Мы отправили образцы воды через одну компанию в Саудовскую Аравию. Будем иметь результат по их исследованию и тестированию, тогда сможем говорить, насколько наша вода может быть представлена на тех рынках.

ОАЭ, несомненно, – страна-квинтэссенция роскоши, восточного блеска и шика. Но даже экономические атланты в чем-то да нуждаются. Например, тот же снег. В Эмиратах готовы тратить бешенные деньги, чтобы хоть на несколько дней знаменитая восточная сказка обрела по-настоящему зимний колорит.