Новости Беларуси. В Минском областном технопарке запустили крупнейшее в стране производство по переработке использованных шин. Рядом возводят мини-заводы по выпуску фасадного стекла и переработке сложной бытовой техники.

Вот это переработанная шина легкового автомобиля. В дальнейшем эти резиновые шарики планируют использовать для безопасного покрытия детских площадок или для асфальтирования автомобильных дорог.

Автоматизированное оборудование и три десятка новых рабочих мест. 4 тонны старых колес здесь переработают всего за час. На том, что обычно раньше сжигали на цементных заводах, намерены зарабатывать 40 миллиардов рублей в год. Так, годовая выручка на одного занятого здесь превысит 100 тысяч долларов. В планах расширять производственные мощности и географию поставок.

Вадим Гончар, генеральный директор Минского областного технопарка:

Очень серьезно нацелены на экспорт с целью привлечения валюты. Порядка 80% по нашим подсчетам мы сможем экспортировать. У нас сегодня заключено уже 6 договоров на поставку более 1200 тонн. Интерес к данному виду продукта есть.

Анатолий Калинин, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:

Это одна из первых таких площадок, на которой сосредоточены новые технологии, новые производства, которые дают высокую добавленную стоимость. А самое главное, мы увидели, что Минский облисполком серьезно занимается переработкой вторичных материальных ресурсов.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Будем перерабатывать 14-18 тысяч тонн шины, это примерно одна треть от накапливаемых у нас в Беларуси. Небольшие высокотехнологичные производства с высокой выработкой – это так, как должно быть.

Всего два года назад Смолевичский опытный завод не просто переименовали в Минский областной технопарк, а создали поистине прорывной проект. На 7 гектарах организовали инновационные производства. Уже в нынешнем году здесь обещают наладить выпуск сверхпрочного фасадного стекла, не имеющего аналогов в стране.

Вадим Милютин, технический консультант проекта по выпуску стекла:

Инвестиции в оборудование уже сделаны. Надеемся, что преференции нам помогут реализовать этот проект и в дальнейшем производить конкурентоспособную продукцию: стеклопакеты, автостекло, стекло для мебели, холодильных витрин.

К слову и холодильники, и телевизоры, и стиральные машины отслужившие свое намерены утилизировать с прибылью. Мини-завод по переработке сложной бытовой техники тоже разместят по соседству.

Анатолий Калинин:

Это будет первый проект по переработке бытовой техники. В целом программа переработки вторичных ресурсов набирает темп.

В нынешнем году в Беларуси запланировано вложить в переработку вторсырья 15 миллионов долларов. В основном речь идет о строительстве заводов по утилизации коммунальных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.