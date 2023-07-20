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Минский моторный завод увеличил экспорт продукции в Россию на 30% за полгода

20 июля 2023 17:05
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Крупные предприятия страны адаптировались к внешнему давлению со стороны недружественных стран и делают ставку на сотрудничество с надежными партнерами соседних государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский моторный завод увеличил экспорт продукции в Россию на 30% за полгода-1

На треть за полгода увеличились поставки продукции Минского моторного завода в Россию. Заключенные контракты с новыми потребителями из различных российских регионов гарантируют поставку сотен двигателей. Предприятие идет по пути диверсификации выпускаемой продукции. Активно производится и реализуется специальная техника: дизель-генераторных, дизель-насосных установок, компрессорных станций. Только за шесть месяцев 2023 года Минский моторный завод начал сотрудничество с новыми российскими контрагентами из Тулы, Ижевска, Калуги, Санкт-Петербурга, Самары и других городов.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Ирина Надольская # Фотофакт

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