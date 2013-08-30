Минская область рассматривает возможность участия Китая в строительстве железнодорожной магистрали до аэропорта «Минск»

Новости Беларуси. Минская область рассматривает возможность участия Китая в строительстве скоростной железнодорожной магистрали из столицы до Национального аэропорта «Минск». Об этом заявил председатель Минского облисполкома Борис Батура во время встречи с китайскими журналистами.

Губернатор подчеркнул, что Китай для Беларуси – стратегический партнер, для Минской области такой партнер – китайская провинция Гуандун. На ноябрь запланирован очередной визит делегации Минской области в китайскую провинцию. Там же пройдут и дни культуры Минской области.

Журналисты из Китая посетили Миноблисполком в ходе крупномасштабного медиатура. Больше всего китайских журналистов интересовали вопросы развития в нашей стране железнодорожного транспорта, туризма, а также состояние инвестиционного климата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дзин Дао Ий, журналист (КНР):

Для нас это значимое мероприятие. Это возможность ближе познакомиться с вашей страной. В Беларуси я ощущаю себя как дома. Узнал, что Минск – город-герой. Символично, что и мой родной Чунсин тоже. А еще у вас самое вкусное молоко во всем мире. С удовольствием пью его на завтрак.