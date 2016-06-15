Минская область – лидер по социально-экономическим показателям: Президент принял с докладом Семена Шапиро

Новости Беларуси. Центральный регион стал лучшим в стране за прошедшую пятилетку по социально-экономическим показателям.

Сегодня, принимая с докладом губернатора Минской области Семена Шапиро, Президент Беларуси отметил положительную динамику развития.

С 2011 года Минщина сохраняет тенденцию лучшего из всех регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Глава государства, хорошее впечатление оставило и увиденное во время облета ряда районов области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятное удивление, то, что, оказывается, Минская область первое место заняла по пятилетке. Я хочу поздравить, конечно, Минскую область – для меня это была неожиданность. Я до подведения итогов представить себе не мог, что эту махину можно за пятилетку как-то развернуть. Но, естественно, там же не абсолютные брали показатели, уровень, допустим, а динамику. Поэтому – динамика хорошая, дай Бог, чтобы так было. Я Вас так частенько критикую, но, когда я облетел юг, Минск, восток от Минска, запад от Минска, почти до севера – впечатления приличные. Скажу откровенно, у меня впечатление было приличное, Вы поработали очень серьезно. Но не надо забывать, что есть у вас еще проблемные районы. Они севернее расположены, но, тем не менее, их надо доводить до ума, чтобы уровень земледелия и других вопросов был таким же.

Вместе с тем Президент ожидает от Миноблисполкома и решения накопившихся проблем. Развитие инфраструктуры в агрогородках вблизи столицы не успевает за ростом населения. Необходимо строить больше дорог и коммуникаций, а также скорее выделять участки для индивидуального строительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительство в агрогородках, прежде всего, застарелые проблемы Колодищ. Колодищи надо приводить в порядок, перспективное место, люди там строятся, люди хотят там жить. Да и в любой сегодня деревне в Минском районе, да и не только в Минском, в Вашей области идёт строительство и, конечно, надо порядок наводить. Людям надо участки представлять, люди пусть строятся, вкладывают свои средства, у кого есть. Но, если есть проблемы в связи с этим, я готов также их рассмотреть.

Семён Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

У нас Колодищи ожидают серьёзного ремонта, там проживают более 16 тысяч наших жителей. Мы завершаем сейчас Боровляны, впереди у нас ещё будут работы по наведению порядка в Самохваловичах, Гатово, Михановичах. То есть, в Минском районе, он оказался таким быстроразвивающимся районом и мы отстаём по созданию инфраструктуры для удобной жизни граждан. Там есть определённый перечень проблем, которые надо решить.