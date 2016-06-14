Беларусь входит в Топ-20 стран – мировых экспортеров продовольствия

Новости Беларуси. Одним из ключевых направлений устойчивого экономического развития Беларуси является диверсификация экспорта. В этом направлении сейчас ведется большая работа и ее результат, как говорится, на лицо. Наша страна по большинству позиций входит в Топ-20 стран – мировых экспортеров продовольствия, а по пяти основным – и вовсе в первую десятку.

Мы также в числе лидеров по экспорту продукции машиностроения. На нашу долю приходится 6% всех продаваемых в мире тракторов, 17% – комбайнов, и вдвое больше – карьерных самосвалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.