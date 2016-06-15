Новости Беларуси. Полмиллиарда долларов намерены вложить в экономику Беларуси два крупных австрийских инвестора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно по итогам совместного бизнес-форума, который состоялся сегодня в Минске. На встречу приехали представители двух десятков австрийских компаний. Из сфер строительства, энергетики, финансов, нефтехимии, консалтинга и других.

Австрия заинтересована в инвестициях в финансовый сектор Беларуси. В Беларуси работает больше сотни компаний с австрийским капиталом. А объем инвестиций из этого государства в Беларусь составляет около полумиллиарда долларов.

Йохан Гуденус, вице-бургомистр Вены (Австрия):

У нас есть большая заинтересованность в инвестициях в Беларусь. Главная цель для меня - заложить базис взаимоотношений между бизнесменами двух стран. И я буду очень рад, если в течение дня у нас появятся конкретные контракты.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Белорусская продукция с помощью австрийских торговых компаний попадает на рынки третьих стран. Это примерно 400 миллионов долларов. Нам надо использовать и этот потенциал, эти возможности. То есть, Австрия для нас интересна, как носитель технологий, как инвестор, поскольку мы имеем позитивный опыт. И ещё как страна, которая открывает нам возможности работать на большом европейском рынке, на рынке Европейского союза.