Новости экономики за 14.06.2016

Новости Беларуси. Плательщики единого налога отправятся в банк раньше. Несмотря на то, что погасить очередной сбор можно 1 июля, ИП советуют не ждать.

НАЛОГ С НУЛЯМИ

Единый налог лучше заплатить до 1 июля. Профильное Министерство рекомендует индивидуальным предпринимателям заранее погасить обязательства, чтобы не переплачивать. Последний день уплаты единого налога за июль – это первое число месяца, на которое приходится деноминация. В этот день белорусские банки имеют право не проводить расчетно-кассовое обслуживание. В результате плательщики единой ставки, которые обратятся в банк 2 июля, вынуждены будут заплатить пеню.

Татьяна Путрик, начальник отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Первого июля 2016 года размер пени составит 0,556% от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки.

БИЗНЕС-ДИАЛОГ

Белорусско-бельгийский бизнес-форум открылся в Минске. Менеджеры более двух десятков компаний представляют строительную, пищевую, логистическую, сельскохозяйственную и IT-сферы. Сотрудничество по данным направлениям вывело Бельгию на 7 строчку в рейтинге основных европейских партнеров Беларуси. Товарооборот между странами в 2015 году составил почти 400 миллионов долларов.

Лоран Антоонс, генеральный директор компании по производству промышленного оборудования (Бельгия):

Мы сюда уже, в принципе, продавали линии для молочной промышленности. Сейчас я ищу конкретно партнеров по овощам и фруктам. Думаю, что в Беларуси это будет легче, чем в России, например, где мы постоянно, потому что здесь сельское хозяйство лучше организовано.

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ…

Экспорт белорусских стройматериалов вырос на 5%. 86 миллионов долларов – таков итог работы за январь-апрель. Сильный прирост показала стекольная отрасль. В частности, в Польшу поставки выросли более чем на 70%, в том числе за счет нового контракта с лидером европейского рынка прозрачных материалов. Помимо новых рынков строительная индустрия упрочила позиции на привычных торговых площадках. В частности, поставки щебня в Россию выросли практически втрое.

Белорусский рубль на торгах укрепился к корзине валют на фоне снижения курса рубля российского. Последний подешевел более чем на полтора пункта и в среду будет стоить 303,01. Доллар США укрепился на 75 рублей и 15 июня по Нацбанку – 20 007. Евро подорожал на 49 пунктов, его официальный курс на завтра – 22 509 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.