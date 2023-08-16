Дмитрий Крутой: Беларусь и Ярославская область планируют увеличить товарооборот до 0,5 млрд долларов

Увеличить товарооборот минимум в два раза намерены в ближайшее время Беларусь и Ярославская область. В сфере интересов: от сотрудничества в промышленности, торговле и сельском хозяйстве до больших образовательных и культурных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом регион – ключевая транспортная артерия на пути к северным широтам России, в перспективе и открытие прямого авиасообщения.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Мы, я думаю, в этом году вплотную приблизимся к знаковой цифре товарооборота в полмиллиарда долларов. Для Республики Беларусь Ярославская область входит в топ-25 самых значимых регионов по инвестиционному, экономическому, финансовому, культурному сотрудничеству. Поэтому, конечно, у нас очень широкая повестка отношений. Безусловно, сердце – это промышленность. Мы очень много сегодня на встрече уделили внимания промышленным предприятиям, кооперации, торговле, импортозамещению, будущим поставкам. Конечно, культурное, туристическое взаимодействие, тема прямого рейса Ярославль – Минск, дало бы очень сильное развитие именно этим связям.

Беларусь сегодня входит в пятерку основных экономических партнеров Ярославской области. В 2022 году мы наторговали более чем на 300 миллионов долларов. Львиная доля приходится на продукцию моторных заводов, также в регион активно экспортируются белорусские автобусы и самосвалы, ожидается закупка дебютной партии электробусов.