Беларусь присоединилась к Миноматской конвенции о ртути

Новости США. Соответствующий документ в ходе визита в Нью-Йорк подписал премьер-министр страны Михаил Мясникович. В церемонии подписания Миноматской конвенции о ртути также принял участие заместитель генерального секретаря ООН Мигель де Серпа Соареш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписание документа позволит Беларуси стать полноправной участницей международного процесса по регулированию обращения с этим опасным химическим элементом. Включая поставки, добычу и торговлю.

Соглашение также предназначено внедрить наилучшие методы для замены технологий, использующих ртуть.

К слову, Миноматскую конвенцию подписали более сотни стран. Среди них США, Бразилия, Канада, Китай, государства Европейского союза.