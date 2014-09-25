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Беларусь присоединилась к Миноматской конвенции о ртути

25 сентября 2014 08:06
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Новости США. Соответствующий документ в ходе визита в Нью-Йорк подписал премьер-министр страны Михаил Мясникович. В церемонии подписания Миноматской конвенции о ртути также принял участие заместитель генерального секретаря ООН Мигель де Серпа Соареш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписание документа позволит Беларуси стать полноправной участницей международного процесса по регулированию обращения с этим опасным химическим элементом. Включая поставки, добычу и торговлю.

Соглашение также предназначено внедрить наилучшие методы для замены технологий, использующих ртуть.

К слову, Миноматскую конвенцию подписали более сотни стран. Среди них США, Бразилия, Канада, Китай, государства Европейского союза.

 

# Экономика # ООН

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