Перспективы Беларуси на рынке органического сельского хозяйства обсудили в Минске

Новости Беларуси. Продукцию со знаком «экологический читая» готовы поставлять на европейский рынок белорусские аграрии. В стране серьезно взялись за развитие этого востребованного направления. Беларусь по индексу экологической эффективности за последние годы поднялась с 73 на 32 место среди государств мира. О дальнейших шагах по развитии «зеленой экономики» международные эксперты говорили в Минске.

Сберечь окружающую среду, сохранить плодородие земли и при этом заработать денег – алгоритм, который еще лет пять назад казался не рабочим. Теперь все иначе. Многие эксперты и производители собрались в Минске, чтобы обсудить перспективы Беларуси на рынке органического сельского хозяйства.

Надежда Бонева, руководитель проекта «Техническая помощь и развитие зеленой экономики в Республике Беларусь» (Болгария):

Люди, особенно в Европе (Германия, Франция, Голландия), интересуются этой продукцией. И я думаю, что это большая возможность для Республики Беларусь. Я думаю, что первые и очень важные шаги уже сделаны, в Республике Беларусь большой потенциал на развитие органического сельского хозяйства.

Развитие органического сельского хозяйства – один из главных принципов «зеленой экономики». Такая модель существенно сокращает риски для окружающей среды, но она требует серьезных финансовых вложений, на которые готовы далеко не все страны.

Вера Стефанова, эксперт проекта «Техническая помощь и развитие зеленой экономики в Республике» (Болгария):

У нас в Болгарии мы привыкли говорить про зеленую экономику как про очень важное направление, но таковой она остается лишь на бумаге. А у вас я увидела, что Беларусь – единственное государство из Восточного партнерства, которое действительно сфокусировано на охране окружающей среды и проектах, связанных с зеленой экономикой. Это очень хороший знак.

По индексу экологической эффективности за последние годы Беларусь поднялась с 73 на 32 место. И это при том, что «зеленая экономика» в нашей стране еще не заработала на 100%. Но вопросы, связанные с этой моделью и органическим сельским хозяйством, весьма актуальны и в скором времени будут решаться иначе.

Наталья Жаркина, начальник управления аналитической работы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В республике создана рабочая группа, которая работает над концепцией законопроекта по органическому сельскому хозяйству. Внедрять новые экологические технологии, внедрять и продвигать экоинновации и показать, что это выгодно на выходе, что это приносит прибыль, а не убытки, что «зеленая экономика» и экология – это не роскошь, а выгода.

Фермер Игорь Хващевский выращивает органические овощи уже четыре года. И за это время он смог найти покупателя на внутреннем рынке, теперь цель – зарубежные прилавки.

Игорь Хващевский, глава фермерского хозяйства по производству органической продукции:

Мы сертифицировали и землю, и продукцию по европейским стандартам, которые позволяют нам поставлять в страны ЕС.

С приставкой «эко-» достаточно успешно выращивают продукты и в Минской области. А через несколько лет там планируют перейти даже на органическое животноводство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.