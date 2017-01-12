Новости Беларуси. Минск ожидает оживление кредитования и портфеля активов от российского «Сберабанка». О дальнейшем сотрудничестве говорили 12 января на встрече Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления «Сбербанка».

С 2007 года глава этого российского финансового института – Герман Греф. Сбербанк остается авторитетным игроком в мире и бесспорным лидером банковского сектора России. Его представительства работают более чем в 20 государствах, в том числе в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, так к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, как в России, к российским, у нас никогда не будет вопросов, потому что я очень хорошо осведомлен о вашей позиции в нынешний момент на российском поле деятельности. Много очень хорошего слышал. Думаю, ваша политика не позволит иную политику проводить здесь, извините за тавтологию. Поэтому, наверное, наша встреча будет такой приятной, мы можем обсудить много других вопросов, кроме банковских.

Герман Греф, председатель правления ПАО «Сбербанк» (Россия):

Мы полностью выполнили все наши обязательства при покупке банка, мы минимум в полтора раза перевыполнили каждый из пяти пунктов наших обязательств. Сегодня «Сбербанк» – крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Мы инвестировали долговое финансирование и прямых инвестиций в объеме 10% ВВП. Конечно, это в том числе результат нашего очень доброго взаимодействия и доверия к вам лично и к республике.

На белорусском рынке группа «Сбербанка» работает очень активно. Все это результат плодотворного взаимодействия и доверия. Так, постепенно расширяется программа льготного кредитования поставок белорусской техники. Также реализованы проекты в промышленном секторе. В первую очередь это касается нефтеперерабатывающей и добывающей отраслей, а также энергетического комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.