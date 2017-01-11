Новости экономики за 11.01.2017

Новости Беларуси. Магазины уже начали выставлять «честные ценники» с полной стоимостью товара за килограмм и литр. Многие покупатели подобную инициативу восприняли с одобрением, ведь можно сравнить цены от разных поставщиков и выгодно сделать нужную покупку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«ЧЕСТНЫЕ» ЦЕННИКИ

Цену за один литр можно будет определить простым способом. Например, если стоимость одной упаковки молока составляет 1 рубль 10 копеек за 0,8 литра, то чтобы вычислить цену этого самого литра надо 1 умножить на 1,10 рублей и разделить на 0,8. Получается, что литр молока стоит 1 руб. 38 коп. Теперь представим, что перед покупателем будут «честные» ценники за одинаковый объем товара. Есть возможность выбрать наилучшее соотношение «цена-качество-объем».

Стоимость за один килограмм или литр будет размещаться под ценой за единицу товара.

СПРОС ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лосось подорожает из-за самого резкого за последние 25 лет сокращения популяции рыбы.

Предполагаемая цена за килограмм в Беларуси превысит 50 рублей – это за филе.

Сегодня цельная тушка стоит без малого 35 рублей. На мировом рынке килограмм тушки лосося сейчас стоит 74 норвежские кроны или около 17 рублей за килограмм. По прогнозам аналитиков январская цена – это пик, и в течение года она будет снижаться.

БЕЛАРУСЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

В Гродно подсчитали, что средний чек туриста составляет около 70 евро – именно такую сумму наши гости тратят на подарки. В качестве сувениров они увозят изделия народного творчества.

Товары из глины, лозы и льна – главный конек туристического шоппинга в Беларуси.

Не менее популярна хрустальная и стеклянная посуда, трикотаж, алкоголь и кондитерские изделия. В выходные в фирменных магазинах отечественных производителей особенный аншлаг. Наши конфеты и шоколад уже отведали в 26 странах мира.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Сегодня важно оценивать в режиме даже реального времени, ежедневно мониторить ситуации с посещением иностранных туристов. Нам важно знать, что интересно, нам важно, какие сегменты туристического сервиса нам нужно подтянуть. Поэтому мы над этим работаем постоянно.

БЕЛОРУСЫ «НАХИМИЧИЛИ»

Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге информационного развития и стала лидером в СНГ. Радует очередной успех белорусских айтишников: принято решение, что разработанная белорусской компанией база¬справочник химических соединений и семейство совместимых с ней IT-продуктов

станут фундаментом европейской системы борьбы с оборотом запрещенных веществ.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи рубль ослабел к доллару. Последний, в свою очередь, укрепился на полкопейки.

Курс на завтра 1,96. Евро подешевел незначительно. 12 января по Нацбанку – 2,08.

Российский рубль снизился на тысячные доли копейки и за 100 российских рублей дают 3 рубля 27 копеек белорусских.