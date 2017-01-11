Более 80% вакансий в службу занятости Островецкого района предоставляют организации, занятые на строительстве БелАЭС

Новости Беларуси. Масштабная стройка в Островце дала толчок к развитию города. Более 80% всех вакансий в службу занятости района предоставляют предприятия и организации, занятые на строительстве БелАЭС.

Также выросла потребность в рабочих по комплексному обслуживанию зданий и прилегающих территорий.

Особо популярны на рынке труда монтажники, рабочие строительных специальностей. Вакансии заявлены и от двух новых столовых. Ищут и людей для работы в гостинице в Островце. Спросом также пользуются медицинские и торговые специальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.