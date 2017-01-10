Лучше -20ºС со снегом на полях, чем -5ºС без него: как зимуют посевы

Новости Беларуси. Сильный мороз не поставил под угрозу будущий урожай. Посевы озимых выдержали критически минусовые температуры.

Это предварительное заключение агрономических служб: от лютого холода зерновые спасло снежное одеяло.

Благодаря ему растения успешно перенесли даже 30-градусные морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Прокопенко, СТВ:

На этом заснеженном поле ощущение вечной мерзлоты. Но это лишь первое впечатление. Под снежной подушкой все же есть жизнь.

Состояние посевов агрономы отслеживают каждый зимний месяц. Сейчас снова пришло время брать пробы. Чтобы вырезать кусок почвы (так называемый монолит) лом и топор даже не понадобились. Справились обычной лопатой. Под снежной подушкой в 15 сантиметров земля особо и не промерзла. Корневая система подает все признаки жизни.

Петр Кукшинов, заведующий отделом Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии наук Беларуси:

При толщине снежного покрова 20 сантиметров температура воздуха -30ºС практически никакого вреда растениям не нанесет.

Успешность зимовки зависит не только от погоды. Речь о соблюдении технологий при посеве. В этом деле важно все: качество семян, своевременное внесение удобрений, соблюдение сроков посадки.

В Могилевской областной опытной станции такой опыт имеют. Потому в том, что нынешний урожай будет без серьезных потерь, здесь уверены. После того, как монолит почвы прогреется и подсохнет, в этой лаборатории дадут точную оценку состоянию растений.

Сергей Рыжков, заместитель заведующего отделом Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии наук Беларуси:

Исследования проводились в конце декабря, и по их результатам можно сказать, что растения нормально зимуют. Будем ожидать хорошего урожая.

Прошлой осенью в стране засеяли озимыми 1300 тысяч гектаров земли.

Это около половины всех площадей, отведенных под зерновые. Агрономы говорят спасибо погоде: если бы не выпало столько снега, посевы озимых пришлось бы чуть ли не полностью пересевать.