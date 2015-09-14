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Минск окажет Душанбе гуманитарную помощь в виде поставки самосвалов «МАЗ»

14 сентября 2015 13:47
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Новости Беларуси. Минск окажет Душанбе гуманитарную помощь в виде поставки самосвалов «МАЗ». Такое решение принял президент Александр Лукашенко. Об этом сообщила 14 сентября Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Ольга Гаврук.

По ее словам, когда таджикские партнеры лучше ознакомятся с белорусской техникой, сотрудничество в этом направлении резко возрастет. Дипломат также отметила и активное развитие взаимодействия в сфере образования. Ежегодно увеличивается количество студентов на совместном факультете, созданном на базе двух университетов – Таджикского национального и Белорусского технического. Растет и число студентов из Таджикистана, поступающих в белорусские вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Таджикистан

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