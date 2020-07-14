И даже по крупнейшим сетевым пиццериям мира. В какие страны экспортируют белорусский сыр?

Новости Беларуси. Белорусский сыр придает неповторимый вкус итальянской пицце. В сутки везут 500 тонн молока. Лабораторный контроль: от запаха и вкуса до микробиологии.

Вадим Колядич, заместитель директора молочного предприятия:

Мы держимся, конкуренция сильная. Очень серьезная работа с качеством, маркетингом и с продажами. Здесь идет командная работа. Иначе, по отдельности, здесь ничего не было бы.

Белорусский подход к делу оценили зарубежные гурманы. В экспортном портфеле – 17 стран. Иордания, Сингапур, Катар, Саудовская Аравия, Молдова, Китай и Япония добавились только за год. Белорусский сыр с земли Туровской разъезжается по крупнейшим сетевым пиццериям мира.

Вадим Колядич:

Прошли жесточайшую проверку на рынок Китая. Мы с первого раза прошли на рынок Японии, который еще более жесткий, чем Российской Федерации.

Производство продукции высокого качества невозможно без хорошего сырья – молока с высоким содержанием белка. Для некоторых твердых сортов сыра нужен и вовсе особенный рацион питания животных. Именно поэтому предприятия делают ставку на развитие собственной сырьевой базы с контролем молока – от корма, который ест корова, до поступления сырья в цех на переработку.