Новости экономики за 09.12.2021
Новости Беларуси. Как навигационные пломбы испортили настроение польским предпринимателям, почему «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки и какие белорусские банки подключились к Системе передачи финансовых сообщений Центробанка России?
С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ ИЗ ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ
Беларусь ответила на санкции ЕС. Теперь все грузовики, въезжающие на территорию страны со стороны Польши и Литвы, должны использовать навигационные пломбы. Постановление правительства вступило в силу 9 декабря.
Белорусское правительство также удвоило тариф на услуги по опломбированию и отслеживанию. Стоимость пломбы теперь 10 базовых единиц (примерно 100 евро), когда ранее было 50 евро. Это обязательство не будет распространяться на товары, следующие транзитом через Польшу и Литву из Калининградской области Российской Федерации. В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши считают, что это плохая новость для польских предпринимателей.
Напомним, оборудование грузовых автомобилей, которые ввозят в Беларусь товары с территории Литвы, электронными навигационными пломбами стало обязательным с 30 августа 2021 года. Ранее применение таких устройств было добровольным – в качестве альтернативы таможенному сопровождению.
ЭКСПОРТ УСЛУГ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК В 2022 ГОДУ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 2 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в 2022 году может превысить 2 миллиарда долларов. Беларуси как транзитному государству крайне важно поставлять услуги на экспорт, получая положительное сальдо. Так, уже более 1 миллиарда долларов заработала наша страна за 8 месяцев 2021 года на грузоперевозках.
И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар, евро и российский рубль подешевели.