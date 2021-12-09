Новости экономики за 09.12.2021

Беларусь ответила на санкции ЕС. Теперь все грузовики, въезжающие на территорию страны со стороны Польши и Литвы, должны использовать навигационные пломбы. Постановление правительства вступило в силу 9 декабря.

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Как навигационные пломбы испортили настроение польским предпринимателям, почему «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки и какие белорусские банки подключились к Системе передачи финансовых сообщений Центробанка России?

Белорусское правительство также удвоило тариф на услуги по опломбированию и отслеживанию. Стоимость пломбы теперь 10 базовых единиц (примерно 100 евро), когда ранее было 50 евро. Это обязательство не будет распространяться на товары, следующие транзитом через Польшу и Литву из Калининградской области Российской Федерации. В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши считают, что это плохая новость для польских предпринимателей.

Напомним, оборудование грузовых автомобилей, которые ввозят в Беларусь товары с территории Литвы, электронными навигационными пломбами стало обязательным с 30 августа 2021 года. Ранее применение таких устройств было добровольным – в качестве альтернативы таможенному сопровождению.