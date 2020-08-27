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Министр промышленности Беларуси: «Рынок прекращает своё падение, начинает оживать»

27 августа 2020 13:42
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Новости Беларуси. Работа предприятий, обстановка в коллективах и планы на ближайшее будущее.

Вопросы развития организаций промышленного комплекса Беларуси обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр промышленности Беларуси: «Рынок прекращает своё падение, начинает оживать»-1

Несмотря на сложившуюся ситуацию и внешнее давление, основной задачей для сектора промышленности остается сбыт продукции. Организовать экспорт необходимо самостоятельно, не рассчитывая на чью-то помощь.

Министр промышленности Беларуси: «Рынок прекращает своё падение, начинает оживать»-4

От руководителей зависит и то, с какими показателями удастся завершить год. По итогам 7 месяцев темпы роста удалось увеличить практически всем отраслям. Белорусские промышленные предприятия постепенно увеличивают объемы производства и экспорт продукции. Заводы работают в штатном режиме, конвейеры загружены, заказы выполняются вовремя.

Министр промышленности Беларуси: «Рынок прекращает своё падение, начинает оживать»-7

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
В прошлом году емкость мирового рынка сократилась на 27 %. Емкость мирового рынка 2020 года по отношению к емкости первого полугодия 2019 года – 48 %. Что нас радует? Вроде бы рынок уменьшился.

Но, допустим, если взять первый квартал ко второму, то падение составило всего лишь 5 %. То есть рынок прекращает свое падение, рынок начинает оживать. Сейчас очень важно быть в режиме хорошей скорости, чтобы когда появляется покупатель, быстро и оперативно предложить свою технику.

Министр промышленности Беларуси: «Рынок прекращает своё падение, начинает оживать»-10

Несмотря на пандемию, многие показатели радуют. Например, на «Гомсельмаше» достигли уникальных цифр. В 2020 году в Россию продадут более 900 комбайнов, а в Казахстан – около 500 единиц сельхозтехники.

Впервые МТЗ 1000 тракторов поставит в Африку, а на рынке Индии – большая победа БелАЗа: жодинские промышленники смогли обойти американских конкурентов. Будет поставлено 77 тяжелых самосвалов.

# Государственная политика в области промышленности # Экономика # Александр Лукашенко # Петр Пархомчик # Фотофакт

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