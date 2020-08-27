Министр промышленности Беларуси: «Рынок прекращает своё падение, начинает оживать»

Новости Беларуси. Работа предприятий, обстановка в коллективах и планы на ближайшее будущее.
Вопросы развития организаций промышленного комплекса Беларуси обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа предприятий, обстановка в коллективах и планы на ближайшее будущее.
Вопросы развития организаций промышленного комплекса Беларуси обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на сложившуюся ситуацию и внешнее давление, основной задачей для сектора промышленности остается сбыт продукции. Организовать экспорт необходимо самостоятельно, не рассчитывая на чью-то помощь.
От руководителей зависит и то, с какими показателями удастся завершить год. По итогам 7 месяцев темпы роста удалось увеличить практически всем отраслям. Белорусские промышленные предприятия постепенно увеличивают объемы производства и экспорт продукции. Заводы работают в штатном режиме, конвейеры загружены, заказы выполняются вовремя.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
В прошлом году емкость мирового рынка сократилась на 27 %. Емкость мирового рынка 2020 года по отношению к емкости первого полугодия 2019 года – 48 %. Что нас радует? Вроде бы рынок уменьшился.
Но, допустим, если взять первый квартал ко второму, то падение составило всего лишь 5 %. То есть рынок прекращает свое падение, рынок начинает оживать. Сейчас очень важно быть в режиме хорошей скорости, чтобы когда появляется покупатель, быстро и оперативно предложить свою технику.
Несмотря на пандемию, многие показатели радуют. Например, на «Гомсельмаше» достигли уникальных цифр. В 2020 году в Россию продадут более 900 комбайнов, а в Казахстан – около 500 единиц сельхозтехники.
Впервые МТЗ 1000 тракторов поставит в Африку, а на рынке Индии – большая победа БелАЗа: жодинские промышленники смогли обойти американских конкурентов. Будет поставлено 77 тяжелых самосвалов.