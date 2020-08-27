Министр промышленности Беларуси: «Рынок прекращает своё падение, начинает оживать»

Несмотря на сложившуюся ситуацию и внешнее давление, основной задачей для сектора промышленности остается сбыт продукции. Организовать экспорт необходимо самостоятельно, не рассчитывая на чью-то помощь.

От руководителей зависит и то, с какими показателями удастся завершить год. По итогам 7 месяцев темпы роста удалось увеличить практически всем отраслям. Белорусские промышленные предприятия постепенно увеличивают объемы производства и экспорт продукции. Заводы работают в штатном режиме, конвейеры загружены, заказы выполняются вовремя.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

В прошлом году емкость мирового рынка сократилась на 27 %. Емкость мирового рынка 2020 года по отношению к емкости первого полугодия 2019 года – 48 %. Что нас радует? Вроде бы рынок уменьшился.

Но, допустим, если взять первый квартал ко второму, то падение составило всего лишь 5 %. То есть рынок прекращает свое падение, рынок начинает оживать. Сейчас очень важно быть в режиме хорошей скорости, чтобы когда появляется покупатель, быстро и оперативно предложить свою технику.