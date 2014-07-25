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Министр иностранных дел Литвы с рабочим визитом в Минске

25 июля 2014 12:02
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Новости Беларуси. Актуальные вопросы белорусско-литовского сотрудничества обсудили 25 июля в МИДе.  С рабочим визитом в Минске находится министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он встретился со своим белорусским коллегой. Владимир Макей подчеркнул, Беларусь и Литва должны развивать двустороннее взаимодействие, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, транспорта и транзита.

Главы МИД двух стран обсудили подготовку очередного белорусско-литовского экономического форума, проведение которого планируется в Беларуси осенью текущего года.

Отдельно рассмотрели блок вопросов, связанных с эффективным использованием транзитного потенциала двух стран и возможностей их транспортных систем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Фотофакт # Беларусь-Литва

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