Александр Лукашенко поставил задачу в кратчайшие сроки завершить уборку полеглых хлебов

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 25 июля во время рабочей поездки в Минский район поставил задачу в кратчайшие сроки завершить уборку полеглых хлебов. Ожидается, что валовой сбор зерна с учетом кукурузы в сельхозорганизациях в амбарном весе составит 10 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент детально интересовался у специалистов причинами полеглости на полях и возможными мерами, которые бы позволили избежать подобной проблемы в будущем.

Как доложили главе государства, среди всех прочих условий важнейшее значение в этом вопросе имеет сорт культуры. Некоторые, даже обладая хорошей урожайностью, подвержены полеганию, что еще более усугубляется при плохих погодных условиях.

В связи с этим президент поручил уделить пристальное внимание структуре посевов и использовать наиболее устойчивые сорта.

Руками столько не подымешь. Шутит комбайнер. Третий сезон он в поле воин. Александр Рыбаченко уборку полеглых посевов называет ювелирной работой. Скашивать как можно ниже. Скорость комбайна выбирать так, чтобы хлебная масса шла в такт с пропускной способностью молотилки машины. Работает «на полный захват» и в направлении полегания. Так меньше потери.

Александр Рыбаченко, механизатор ОАО «1-я Минская птицефабрика»:

Будем стараться, будем убирать, полеглость всю поднять, чтобы хлеб убрать в закрома.

Ольга Юруть, СТВ:

В нынешнем году в Беларуси ожидают небывалый урожай. Однако шквалистые ветры и ливни, прошедшие накануне, внесли в график аграриев коррективы. К примеру, вот на этом поле, каждый третий колос полеглый. Это означает, что его урожайность на 15 процентов ниже, чем у обычного. Несмотря на это, здесь намерены собрать весь урожай без потерь.

Урожайность этих наливных колосьев 80 центнеров с гектара. Вдвое выше, чем среднее по стране. Хозяйство среди лучших в области. Однако и здесь приходится бороться буквально за каждый колос, как на боевом поле, у аграриев в хлебный сезон есть свои стратегия и тактика.

Николай Шерстнев, директор ОАО «1-я Минская птицефабрика»:

Наша тактика следующая — максимально и немедленно убрать те хлеба, которые лежат. В общем хозяйстве наблюдается порядка 30 процентов, это где-то 1200-1300 гектаров такого хлеба. Ставка на то, чтобы за 3-4 дня убрать. Вырисовывается порядка на 30 процентов в общем валовом сборе выше предыдущего года.

Тема полеглых посевов стала ключевой во время рабочей поездки Президента по Минскому району. Александр Лукашенко с первых минут встречи расставил акценты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я потому и приехал, чтобы предупредить Шапиро, потому что основной хлеб у него (полстраны). И все чтобы понимали — сегодня это главное. Эти дни, пока есть погода, это все лежачее надо убрать, иначе 10-15% потеряем. Если мы еще под один дождь оставим, не поднимем этот весь лежачий хлеб, потеряем 25-30%. Как бы сложно не было, этот хлеб надо убрать мгновенно — 3 дня, 4 максимум.

Президент детально интересовался у специалистов причинами полеглости на полях и возможными мерами, которые бы помогли избежать подобной проблемы. Как доложили главе государства, многое зависит от сорта возделываемой культуры. Ведь удержать увесистый колос на стебле могут не все виды зерновых. В связи с этим Президент поручил уделять пристальное внимание структуре посевов и использовать наиболее устойчивые сорта.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Одно - тяжелый колос, второе - удобрение, третье - сорта. А мне надо точно, в чем причина. Мы же кувыркаемся каждый год из-за этой полеглицы. И мне надо знать точно, в чем вопрос. Или у нас сорт не тот? Зачем тогда сеять?

Петр Ярмош, председатель Минского райисполкома:

Вот этот сорт - прекраснейший, наш белорусский. Но он пригоден к полеганию. А сорта, которые селекции другой, они сегодня стоят. Не на столько много в районе полеглицы. Сегодня из 30 тысяч, грубо, до 2 тысяч положены ураганами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не надо высевать эти сорта. А если их и возделывать, то на определенных полях. Это ж дело творческое. А если мы: давай, агроном, сей! - Вот мы и получаем результат. Поэтому давайте договоримся: по крайней мере в будущем году в Минском районе посеем то, что вы считаете, что выдержит, что способно выстоять против ливней, дождей и прочего. И посмотрим в будущем году, что будет. У вас есть эти сорта, достаточно?

Петр Ярмош, председатель Минского райисполкома:

Да, мы имеем возможность.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо и возделывать. А если это однозначно, то надо мгновенно высевать эти сорта. А хороший сорт способен к полигамии. Надо смотреть поле. Где-то, может быть где не бушуют эти ураганы и не вредят, крестьяне знают. Они знают, где на каком поле что посеять. Поэтому это тоже очень важная задача. Мы очень много теряем на этой полеглице.

В 2014 году урожайность по стране в среднем 40 центнеров с гектара, на особоплодородных почвах доходит до 110. Однако из-за частых грозовых дождей и сильных порывов ветра примерно на каждом третьем поле есть очаги полегания посевов. Президент подчеркнул, что самая главная задача, которая стоит сегодня перед аграриями, - максимально быстро убрать полеглицу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо убрать, а через 2-3 дня мы начнем у вас искать посевы, которые лежат, поэтому имейте в виду это. Это касается всех областей. Комитет госконтроля подключите, других специалистов. Найдите мне, где плохо работают с полеглыми зерновыми.

Глава государства поинтересовался в целом, как проходит уборочная кампания. Посевная площадь зерновых и зернобобовых в хозяйствах страны как и в 2013 году, около трех миллионов гектаров

На четверти площади посевов урожай уже собран. Намолочено более двух миллионов тонн.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Если хлеб созрел, моментом убирается. Мощная техника.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сколько юг у тебя?

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

33-34%. Без сегодняшнего дня.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пара дней — половина уже будет убрана.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Да, конечно.

Александр Лукашенко потребовал уделять более пристальное внимание вопросам наведения порядка на земле не только в городах и вдоль основных транспортных магистралей, но и в самых удаленных уголках Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это поле, когда посеяно, я любуюсь после посева. Я же еще езжу, где и вы не видите. Вижу ваши дороги разбитые, заборы поломанные, деревни заброшенные. Не только у вас, во всех областях. Я проезжаю, у меня там дом, я там живу, сажусь на квадроцикл и еду. С Могилевской в Витебскую область переезжал, чуть голову не свернул там. Заехал в самое глухое место, отвратительное отношение к некоторым полям. Сегодня как никогда люди ценят и видят, что такое порядок и стабильность, исходя из России, Украины и так далее.

На полях Минской области работает почти две с половиной тысячи комбайнов. Возраст техники, в основном до пяти лет. Александр Лукашенко поинтересоался, на сколько качественно отечественные машины справляются с полеглыми посевами, аграрии ответили, мол, не хуже импортных. Президент лично в этом убедился.

Зерно важно не только вовремя убрать, но и сохранить. Влажность опытные хозяйственники могут определить по вкусу.

Зерносушильные комплексы — важная составная уборочного процеса. В горячий сезон они работают практически круглые сутки, доводя «золотой запас» до кондиции.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сформирован в текущем году достаточно неплохой урожай. Я думаю, по этому году он будет рекордным. Убрали 23 %. Я думаю, будет 10 млн тонн хлеба. Тонна хлеба на каждого жителя нашей страны будет обеспечена.

Большинство тружеников хозяйства — жители Острошицкого городка. Здесь созданы все условия как для работы, так и для жизни. Осмотрев частную застройку, Президент потребовал навести порядок с пустующими землями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам как-то порядок надо наводить в Острошицком городке с участками. Если кто-то хочет. Надо раздавать участки, пусть люди строят дома.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

14 000 участков, которые можно заселять.

Больная тема для Минского района — придорожный мусор. Ведь далеко не все жители коттеджей и дач пользуются услугами мусоровозов. Оставлять пакет с отходами у дороги или у леса — стало для многих уже привычкой. Особо жесткие меры, вплоть до изъятия авто, поручил глава государства применять к тем, кто загрязняет окружающую среду.

Александр Лукашенко:

Поймал мусоровоз, вообще автомобиль, который выгрузил мусор — отбирай машину. Я тебе публично говорю: отобрал и поставил у себя или отдал колхозу. Пусть жалуются. Вот тебе приказ.

Президент обратил внимание, что и сами граждане, особенно в частном секторе и на селе, должны активно поддерживать порядок, и поручил руководству местной вертикали власти таким образом выстраивать работу.