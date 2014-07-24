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Белорусские аграрии планируют завершить уборочную в 20-дневный срок

24 июля 2014 17:28
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Новости Беларуси. Урожай 2014. Белорусские аграрии вплотную приблизились к 2 миллионному рубежу намолота зерна. Заветную планку они намерены были преодолеть  24 июля. Планы на урожай в 2014 году весьма амбициозные — 10 миллионов тонн зерна. И для этого есть все предпосылки. Благоприятствует погода. Техника трудится на полях с самого утра и до позднего вечера. 

Радует и урожайность. В некоторых  хозяйствах в 2014 году с гектара собирают около 100 центнеров зерна. Завершить уборочную хлеборобы планируют в 20-дневный срок. Уже обработано свыше 18 % полей. В лидерах пока южные регионы, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Уборочная кампания

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